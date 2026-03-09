  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Когда мы видели такую скорость Хэмилтона в 2025-м? Никогда!»
6

Хуан-Пабло Монтойя: «Когда мы видели такую скорость Хэмилтона в 2025-м? Никогда!»

Монтойя раскритиковал стратегов «Феррари» и похвалил Хэмилтона за скорость.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя резко высказался о стратегии «Феррари» на Гран-при Австралии.

«В прошлом году мы постоянно жаловались, что «Феррари» никогда не действует достаточно агрессивно, упускает шансы из-за стратегических решений, и, на мой взгляд, история повторилась.

Возможно, болид не позволял победить, но команда навязала борьбу «Мерседесу». Она справилась со стартом, удерживала позицию. Шарль [Леклер] потрясающе пилотировал, снова и снова сражаясь с Джорджем [Расселлом], и смотрелся очень здорово.

А затем появилась машина безопасности – виртуальная – словно подарок для всех. И ты думаешь: «Только не это опять». Не должно быть такого, что есть десять умных команд, а одна упускает шанс, считая, что все остальные ошибаются», – сообщил эксперт F1 TV.

Монтойя отметил работу гонщиков Скудерии, особенно выделив Льюиса Хэмилтона:

«Посмотрите на темп в сравнении с Шарлем – конечно, он доволен. Он выехал из боксов в семи секундах позади, и финишировал в одной секунде. Когда мы видели такую скорость Льюиса в прошлом году? Никогда!

У Шарля весь сезон было преимущество. Думаю, сейчас Льюису комфортно в машине, он начинает атаковать, начинает добиваться результатов».

Льюис Хэмилтон: «Уверен, «Феррари» сможет сократить отставание от «Мерседеса»

«Заткнись и думай о своей машине». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Я бы пока не делал глобальных выводов, но в прошлом году какое то очень странное ведро было, ни в квалах, ни в гонках скорости не было практически, иногда были какие то отрезки не плохие, иногда казалось что берег резину, а потом все равно не было скорости, Адами тоже тут виноват.
что то монтои в последнее время стало очень много... периодическим дичь несет в стиле ральфа :)
Ответ agiptm21
Хуан Пабло стал соведущим на Sky Sports. Его постоянно интервьюировали, поэтому так много цитат нарезали.
По поводу ошибки со стратегией можно согласиться, но с одной важной оговоркой - непонятна ситуация с износом и работой шин у SF 26. Если износ не позволял проехать такой же длинный второй отрезок, как у Мерседесов, то стратегия была в целом верной.
