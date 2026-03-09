Хуан-Пабло Монтойя: «Когда мы видели такую скорость Хэмилтона в 2025-м? Никогда!»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя резко высказался о стратегии «Феррари» на Гран-при Австралии.
«В прошлом году мы постоянно жаловались, что «Феррари» никогда не действует достаточно агрессивно, упускает шансы из-за стратегических решений, и, на мой взгляд, история повторилась.
Возможно, болид не позволял победить, но команда навязала борьбу «Мерседесу». Она справилась со стартом, удерживала позицию. Шарль [Леклер] потрясающе пилотировал, снова и снова сражаясь с Джорджем [Расселлом], и смотрелся очень здорово.
А затем появилась машина безопасности – виртуальная – словно подарок для всех. И ты думаешь: «Только не это опять». Не должно быть такого, что есть десять умных команд, а одна упускает шанс, считая, что все остальные ошибаются», – сообщил эксперт F1 TV.
Монтойя отметил работу гонщиков Скудерии, особенно выделив Льюиса Хэмилтона:
«Посмотрите на темп в сравнении с Шарлем – конечно, он доволен. Он выехал из боксов в семи секундах позади, и финишировал в одной секунде. Когда мы видели такую скорость Льюиса в прошлом году? Никогда!
У Шарля весь сезон было преимущество. Думаю, сейчас Льюису комфортно в машине, он начинает атаковать, начинает добиваться результатов».
