  • Льюис Хэмилтон о критике новых болидов «Ф-1»: «Не знаю, по мне, все потрясающе»
Льюис Хэмилтон о критике новых болидов «Ф-1»: «Не знаю, по мне, все потрясающе»

Хэмилтон доволен новыми правилами «Ф-1».

Пилот «Феррари» поделился мнением о борьбе на Гран-при Австралии, где финишировал 4-м.

«Лично мне понравилось. Мне гонка показалась очень веселой. Машиной было очень здорово управлять. Я следил за ехавшими впереди болидами, и там время от времени происходила хорошая борьба. Так что пока все хорошо.

Недовольство других пилотов? Не знаю, нужно их спросить. По мне, все потрясающе. Но опять же, они далеко позади. Возможно, когда перед тобой 20 болидов, все выглядит по-другому. С моей точки зрения, все здорово», – сказал Хэмилтон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Гран-при Австралии
Ну гонка была интересная. Разве не этого хотят болельщики? Дальше надо смотреть. Но звук моторов на старте - это конечно...
Очевидно что эти болиды лучше подходят Хэму, темп в гонке был потрясающий, последний раз я такого Хэма видел в 21 году.
Очевидно что эти болиды лучше подходят Хэму, темп в гонке был потрясающий, последний раз я такого Хэма видел в 21 году.
Конечно - они легче по весу и охотнее заходят в повороты. Плюс Льюис очень силен поздними торможениями, а для данных машин это крайне важный навык.
Да почему переобулся, с самого начала говорил, что машины на трассе себя хорошо ведут. Претензии у всех не к тому, как они рулятся, а к движку с этими зарядками батарей и прочим
Тесты, тестами, но он проехал первый раз квалификацию, проехал первый раз гонку. Впечатления поменялись.
пилотам теперь помимо точек торможения, траектории, топлива, шин, надо еще менеджить и думать про батарею

тоже был настроен скептически. Но эта система явно лучше дрс объездов в предыдущие года
Ученую степень получил.
