Льюис Хэмилтон о критике новых болидов «Ф-1»: «Не знаю, по мне, все потрясающе»

Хэмилтон доволен новыми правилами «Ф-1».

Пилот «Феррари » поделился мнением о борьбе на Гран-при Австралии , где финишировал 4-м.

«Лично мне понравилось. Мне гонка показалась очень веселой. Машиной было очень здорово управлять. Я следил за ехавшими впереди болидами, и там время от времени происходила хорошая борьба. Так что пока все хорошо.

Недовольство других пилотов? Не знаю, нужно их спросить. По мне, все потрясающе. Но опять же, они далеко позади. Возможно, когда перед тобой 20 болидов, все выглядит по-другому. С моей точки зрения, все здорово», – сказал Хэмилтон .

