Серхио Перес: «Пилотировать не так приятно, как раньше. Совсем другая «Ф-1»

Перес признался, что выступать в новой «Ф-1» не так весело, как раньше.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес высказался о Гран-при Австралии : мексиканец согласился, что финиш в первой гонке команды в истории уже является победой.

«Безусловно, это большая победа, учитывая масштабное изменение регламента. Лучший результат, на который можно было нацеливаться. Считаю, у нас много информации, и предстоит наладить множество процессов.

К сожалению, в «Формуле-1» у тебя никогда нет времени, так что необходимо прибавлять сильно и как можно скорее, чтобы двигаться вперед», – заявил Чеко.

В то же время Перес остался недоволен новыми машинами:

«Конечно, это совсем другая «Формула-1 » – не та, которую помню я. Потребуется время, чтобы освоиться в новой эре.

Пилотировать не так приятно, как раньше. Но я надеюсь, что станет веселее по мере того, как команда будет становиться более конкурентоспособной. Однако предстоит большая работа».

