  • Гельмут Марко о гонке «Ф-1» в Австралии: «По-моему, единственный обгон в борьбе совершил Бермэн»
Гельмут Марко о гонке «Ф-1» в Австралии: «По-моему, единственный обгон в борьбе совершил Бермэн»

Марко поделился впечатлениями от Гран-при Австралии.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказал мнение о борьбе в «Ф-1» в условиях нового регламента после первого этапа сезона в Мельбурне.

«Думаю, сейчас важнее всего разобраться в моторах, хотя что у «Макларена», что у «Ред Булл» был куда более серьезный износ шин, чем у «Мерседеса».

«Мерседес» впереди всех как в случае с мотором, так и в случае с шасси. Борьба в пелотоне будет уплотняться, но вы видели: Макс [Ферстаппен] не смог пройти Ландо [Норриса]. Все потому, что если оба пилота едут с одинаковой скоростью и не ошибаются, то ничего не произойдет – как в случае с [Шарлем] Леклером и [Джорджем] Расселлом.

Первая пара кругов была интересной. Но затем вы видели: когда [Льюис] Хэмилтон приблизился, ему не хватало скорости для обгона. То же самое произошло в случае [Кими] Антонелли и Расселла. Они все остались в тех же пределах.

По-моему, единственный обгон в борьбе совершил [Оливер] Бермэн, который прошел [Арвида] Линдблада. Но и там дело было в шинах», – сказал Марко.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
а Бортолето с милой парочкой Окон и Гасли что сделал?
хотя там как раз у него шины свежее были
Может второй глаз тоже стал подводить старика.
Ну немного в кучу все сложил Марко. Рассел с Леклером много раз друг друга обгоняли в начале, удержаться не получалось. Макс не смог Норриса ни разу обогнать. В прошлом сезоне тоже много было ситуаций, когда один гонщик догоняет другого, какое-то время пытается обогнать, не получается, потом отстаёт.
Ответ avku
Ну немного в кучу все сложил Марко. Рассел с Леклером много раз друг друга обгоняли в начале, удержаться не получалось. Макс не смог Норриса ни разу обогнать. В прошлом сезоне тоже много было ситуаций, когда один гонщик догоняет другого, какое-то время пытается обогнать, не получается, потом отстаёт.
Он же про настоящие обгоны, а не грибные.
