Фредерик Вассер о старте Гран-при Австралии: «10 самых захватывающих кругов за последние 10 лет»
Вассер посчитал крайне зрелищным начало гонки в Мельбурне.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер согласился с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом, который высказался о зрелищности гонок при новом регламенте.
«Те, кто говорили, что гонки при новых правилах окажутся незрелищными, ошибались с самого начала», – заявил Вольфф после дубля своей команды на Гран-при Австралии.
«Для «Ф-1» это была отличная гонка.
В начале года звучали пессимистичные комментарии о новой «Ф-1». Но, на мой взгляд, на старте Гран-при были десять самых захватывающих кругов за последние десять лет», – отреагировал Вассер.
Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»
«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
