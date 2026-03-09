Фредерик Вассер о старте Гран-при Австралии: «10 самых захватывающих кругов за последние 10 лет»

Вассер посчитал крайне зрелищным начало гонки в Мельбурне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер согласился с исполнительным директором «Мерседеса » Тото Вольффом , который высказался о зрелищности гонок при новом регламенте.

«Те, кто говорили, что гонки при новых правилах окажутся незрелищными, ошибались с самого начала», – заявил Вольфф после дубля своей команды на Гран-при Австралии .

«Для «Ф-1» это была отличная гонка.

В начале года звучали пессимистичные комментарии о новой «Ф-1». Но, на мой взгляд, на старте Гран-при были десять самых захватывающих кругов за последние десять лет», – отреагировал Вассер.

