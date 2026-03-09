Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026

Ферстаппен примет участие в «24 часах Нюрбургринга».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что будет участвовать в марафоне «24 часа Нюрбургринга» в составе команды «Винвард».

Нидерландец будет пилотировать «Мерседес» GT 3 в составе экипажа под №3. Его напарниками станут заводские пилоты немецкой марки Лукас Ауэр и Жюль Гюнон (бывший пилот гиперкара «Альпин» в WEC), а также Даниэль Хункаделья, который в этом сезоне будет выступать за «Дженезис» в категории гиперкаров в WEC.

Экипаж также примет участие во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») – которая состоится 21 марта.

Изначально заезд был запланирован на 28-е число и пересекался с Гран-при Японии, однако после просьбы «Мерседеса» дату сдвинули. Это было одним из условий Ферстаппена, который таким образом планирует подготовиться к 24-часовому марафону.

«Трасса «Нюрбургринг» – это особенное место. Таких треков больше нет. Участие в «24 часа Нюрбургринга» давно входит в мой список желаний, так что я очень рад, что это случится. В прошлом году я получил лицензию и принял участие в гонке NLS, которую выиграл.

Та подготовка была очень ценной, поскольку мы многое узнали и теперь сможем применить эти знания в рамках программы этого года – во второй гонке NLS и в «24 часах». У нас сильный состав в лице Дани, Жюля и Лукаса, а также отличная поддержка со стороны «Ред Булл » и «Мерседеса ». Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы мы смогли извлечь максимум из гонок», – сказал Ферстаппен.

