  • «Ф-1» обсудит с командами возможное изменение регламента перед Гран-при Японии (The Race)
30

В «Ф-1» задумались над изменениями новых правил.

Команды и руководство «Формулы-1» планируют обсудить возможные изменения нового регламента перед Гран-при Японии, который состоится в конце марта.

В серии и в ФИА признали, что нынешний уровень сбора энергии и ее использования не обеспечивает болиды должной производительностью.

Поскольку трасса в Мельбурне считается одной из худших для работы со сбором энергии, было принято решение посмотреть на ситуацию в Китае – и после рассмотреть возможные корректировки регламента, которые могут вступить в силу на Гран-при Японии и последующих этапах.

В качестве потенциальных изменений издание The Race отмечает два варианта. В первом случае может быть усилен эффект «супер-клиппинга» (когда энергия собирается на прямой, что в итоге выражается в виде резкой потери скорости в конце участка) – что позволит пилотам намного проще заряжать батареи.

Другое предложение – уменьшение количества энергии, которую можно задействовать для увеличения мощности. Хотя это уменьшит общее количество лошадиных сил, пилоты смогут дольше оставаться на высоких скоростях.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
регламент
Гран-при Австралии
logoФормула-1
Гран-при Китая
Гран-при Японии
logoФИА
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не представляю, как гражданский автопром живёт сейчас без супер-клиппинга, лифт энд костинга, бустинга и прочего дзюбинга. Конечно это всё так и просится в обычные дорожные авто, по мнению умов из ФИА.
Ответ Анатолий Зубков
Не представляю, как гражданский автопром живёт сейчас без супер-клиппинга, лифт энд костинга, бустинга и прочего дзюбинга. Конечно это всё так и просится в обычные дорожные авто, по мнению умов из ФИА.
Гибридов по дорогам ездит дофига уже. И как раз это и является грамотным способом электрификации транспорта, поскольку позволяет и бензин экономить (город, горы), и со светофора азартно сорваться, и ехать вдаль долго.
Вот не удивлюсь, если сделают старт с ходу, а то выстрел феррари на старте не безопасен для пилотов) надо же мерсы защищать)
Ответ Ser Gradov
Вот не удивлюсь, если сделают старт с ходу, а то выстрел феррари на старте не безопасен для пилотов) надо же мерсы защищать)
если в ходе старта одной из гонок случится массовый завал, ушатается половина пелотона, а до финиша доедет человек восемь (как в начале нулевых) - то почему бы и нет, и вопрос не к трёхлучевым)
ох и намутили, что теперь сами слабо понимают, как это вернуть в зад.
а ведь прошел всего 1 гран при
быстро они осознали
Ответ Vadim Vadim_1116553755
ох и намутили, что теперь сами слабо понимают, как это вернуть в зад. а ведь прошел всего 1 гран при быстро они осознали
Комментарий скрыт
Ответ 113k
Комментарий скрыт
ну и как там дела в Formula E?
Вот нафига вообще они в гибриды ушли?! Гонки не про экологию, даже с гибридами. Хочешь без выхлопа, есть формула Е. А тут создают каких-то монстров дорогущих и мучаются с ними потом.
Ответ avku
Вот нафига вообще они в гибриды ушли?! Гонки не про экологию, даже с гибридами. Хочешь без выхлопа, есть формула Е. А тут создают каких-то монстров дорогущих и мучаются с ними потом.
В этом есть интерес автопроизводителей. Иначе все будут кататься на движках Косворт и Мекахром
Ответ avku
Вот нафига вообще они в гибриды ушли?! Гонки не про экологию, даже с гибридами. Хочешь без выхлопа, есть формула Е. А тут создают каких-то монстров дорогущих и мучаются с ними потом.
А в чем фишка Ф1?Чем она отличается от формула 2,3 ,рено ,индикар и множества других серий?Её фишка каждый раз разгадывать технические головомки ,которые ей подкидывают.Тут плачут,что люди не умеют работать с электроустановками также как и с традиционными.Вот и здорово.Формула 1 для этого и нужна.Потому что в ином случае,надо сделать как в индикаре и никаких вопросов не будет.2 двигателя,2 шасси,1 шины ,плюс-минус один бюджет и вперед на трассу.
какой дурак придумал эту систему
Скажу сразу: я не противник электричества. Электрическая силовая установка, например, обладает высоким КПД.
Но автогонки - это не эксплуатация машины в городе. Автогонки - это наваливать на пределе. А электрическая силовая установка рассчитана на короткие циклы.
Т.е. конфликт банально в том, что не умеет человечество заставить электрическую силовую установку наваливать на пике около 1,5 часов. Традиционный ДВС так может.
Вместо того, чтобы удерживать баланс, как было раньше, вы тупо наращиваете зависимость болида от электричества. Даже не понимая, что это не делает болиды производительнее на дистанции.
Ответ kokaprelude
Скажу сразу: я не противник электричества. Электрическая силовая установка, например, обладает высоким КПД. Но автогонки - это не эксплуатация машины в городе. Автогонки - это наваливать на пределе. А электрическая силовая установка рассчитана на короткие циклы. Т.е. конфликт банально в том, что не умеет человечество заставить электрическую силовую установку наваливать на пике около 1,5 часов. Традиционный ДВС так может. Вместо того, чтобы удерживать баланс, как было раньше, вы тупо наращиваете зависимость болида от электричества. Даже не понимая, что это не делает болиды производительнее на дистанции.
Аккумуляторов подходящих нет и еще долго не будет. С гипотетической подходящей батареей электромотор мог бы выдавать тягу которая двс и не снилась. И не только в гонке Ф1, но и в более длинных по времени гонках, лишь бы хватило емкости батареи (или там сверхбыстрой зарядки или быстрой замены батареи целиком). Но подобных аккумуляторов в ближайшие десятилетия не будет.
Надо было изначально разрешить с передней оси тоже собирать рекуперацию. Тогда намного больше энергии собиралось бы при торможении.
Ответ EAl
Надо было изначально разрешить с передней оси тоже собирать рекуперацию. Тогда намного больше энергии собиралось бы при торможении.
Тотондрий в 23 году был против, а Хорнер это предлагал
Ответ EAl
Надо было изначально разрешить с передней оси тоже собирать рекуперацию. Тогда намного больше энергии собиралось бы при торможении.
Энергия не святым духом собирается. Это значит - поставить в переднюю ось электромотор. Который довольно глупо было бы не использовать для тяги. То есть, это полный привод. Которого в F1 сознательно избегали всегда.
какой маразм все таки новый регламент в плане су, ф1 ушла вообще не в том направлении как добавили батарейки и электромоторы , я незнаю кому это нужно было такое извращение, но подругому современную ф1 не назвать, и все эти разговоры про экологию просто архидичь🤮
А можно еще вдобавок к кнопке присобачить рычаг на руль и вручную динамо раскручивать, как в старых советских фонариках.
Пытаются уже модернизировать свою Формулу 1Е
Рекомендуем