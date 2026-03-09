«Ф-1» обсудит с командами возможное изменение регламента перед Гран-при Японии (The Race)
Команды и руководство «Формулы-1» планируют обсудить возможные изменения нового регламента перед Гран-при Японии, который состоится в конце марта.
В серии и в ФИА признали, что нынешний уровень сбора энергии и ее использования не обеспечивает болиды должной производительностью.
Поскольку трасса в Мельбурне считается одной из худших для работы со сбором энергии, было принято решение посмотреть на ситуацию в Китае – и после рассмотреть возможные корректировки регламента, которые могут вступить в силу на Гран-при Японии и последующих этапах.
В качестве потенциальных изменений издание The Race отмечает два варианта. В первом случае может быть усилен эффект «супер-клиппинга» (когда энергия собирается на прямой, что в итоге выражается в виде резкой потери скорости в конце участка) – что позволит пилотам намного проще заряжать батареи.
Другое предложение – уменьшение количества энергии, которую можно задействовать для увеличения мощности. Хотя это уменьшит общее количество лошадиных сил, пилоты смогут дольше оставаться на высоких скоростях.
Но автогонки - это не эксплуатация машины в городе. Автогонки - это наваливать на пределе. А электрическая силовая установка рассчитана на короткие циклы.
Т.е. конфликт банально в том, что не умеет человечество заставить электрическую силовую установку наваливать на пике около 1,5 часов. Традиционный ДВС так может.
Вместо того, чтобы удерживать баланс, как было раньше, вы тупо наращиваете зависимость болида от электричества. Даже не понимая, что это не делает болиды производительнее на дистанции.