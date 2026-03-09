«Ф-1» обсудит с командами возможное изменение регламента перед Гран-при Японии (The Race)

В «Ф-1» задумались над изменениями новых правил.

Команды и руководство «Формулы-1» планируют обсудить возможные изменения нового регламента перед Гран-при Японии, который состоится в конце марта.

В серии и в ФИА признали, что нынешний уровень сбора энергии и ее использования не обеспечивает болиды должной производительностью.

Поскольку трасса в Мельбурне считается одной из худших для работы со сбором энергии, было принято решение посмотреть на ситуацию в Китае – и после рассмотреть возможные корректировки регламента, которые могут вступить в силу на Гран-при Японии и последующих этапах.

В качестве потенциальных изменений издание The Race отмечает два варианта. В первом случае может быть усилен эффект «супер-клиппинга» (когда энергия собирается на прямой, что в итоге выражается в виде резкой потери скорости в конце участка) – что позволит пилотам намного проще заряжать батареи.

Другое предложение – уменьшение количества энергии, которую можно задействовать для увеличения мощности. Хотя это уменьшит общее количество лошадиных сил, пилоты смогут дольше оставаться на высоких скоростях.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

