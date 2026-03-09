Андреа Стелла об аварии Пиастри: «Оскар очень силен психологически»

Стелла убежден, что Пиастри восстановится после обидного схода на родине.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал аварию Оскара Пиастри на установочных кругах – пилот разбил машину и не смог стартовать на домашнем Гран-при Австралии.

«Очень жаль, и это по-настоящему тяжелый момент для Оскара – на глазах австралийских болельщиков. Но позвольте добавить пару слов с этой точки зрения: Оскар очень силен психологически. Он использует это для того, чтобы уже в Китае быть более сосредоточенным и целеустремленным. Нам нужно справиться с ситуацией сообща.

С фундаментальной точки зрения есть три фактора. Холодные шины, когда началась пробуксовка – внезапно. Кроме того, он заехал на поребрик. Оскар использовал этот поребрик фактически на каждом круге, но наезд не идет на пользу, если покрышки холодные. Дополнительно осложнило ситуацию повышение крутящего момента.

Если посмотреть на поведение силовой установки, можно сказать, что такие вещи ожидаемы в каких-то обстоятельствах. Даже если на тестах условия были схожими, не было сочетания факторов – холодные шины, поребрик. А дополнительно ситуацию усугубила нестабильность крутящего момента», – заявил Стелла.

Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии

Оскар Пиастри извинился за аварию до старта: «Во многом причина во мне. Не так я хотел начать год»