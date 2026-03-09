Лоран Мекьес: «Фантастический прорыв Ферстаппена – если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот»

Мекьес посчитал фантастическим прорыв Ферстаппена в Мельбурне.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес отреагировал на прорыв Макса Ферстаппена с 20-й позиции на шестую на Гран-при Австралии и сход Изака Аджара .

«Сходы неизбежны, когда технический регламент меняется столь резко, и жаль, что одним из пострадавших оказался Изак, ведь он так здорово себя проявил, завоевав право стартовать с третьей позиции.

Если смотреть на плюсы, оставшиеся три машины с двигателями «Ред Булл » доехали до клетчатого флага, две – в топ-10.

И если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот, он выдал фантастическое выступление, прорвавшись с 20-го места на решетке на шестое на финише», – заявил босс.

Макс Ферстаппен: «Мне не слишком понравилась гонка. Я обгонял соперников, которые были медленнее на две секунды»

Макс Ферстаппен: «В середине пелотона происходили какие-то странные вещи, как в Mario Kart»