  • Лоран Мекьес: «Фантастический прорыв Ферстаппена – если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот»
10

Лоран Мекьес: «Фантастический прорыв Ферстаппена – если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот»

Мекьес посчитал фантастическим прорыв Ферстаппена в Мельбурне.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес отреагировал на прорыв Макса Ферстаппена с 20-й позиции на шестую на Гран-при Австралии и сход Изака Аджара.

«Сходы неизбежны, когда технический регламент меняется столь резко, и жаль, что одним из пострадавших оказался Изак, ведь он так здорово себя проявил, завоевав право стартовать с третьей позиции.

Если смотреть на плюсы, оставшиеся три машины с двигателями «Ред Булл» доехали до клетчатого флага, две – в топ-10.

И если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот, он выдал фантастическое выступление, прорвавшись с 20-го места на решетке на шестое на финише», – заявил босс.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт Макса Ферстаппена
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прорыв крутой , но по факту объехал всех середнячков а как только доехал до первого же топа уперся
Ответ RusSt
Прорыв крутой , но по факту объехал всех середнячков а как только доехал до первого же топа уперся
Да он сам так и сказал, но начальство то должно хвалить своих сотрудников.
Только сам Макс ничего фантастического в своем прорыве не увидел, изи-катка была, объехал всех, кого и должен был.
Да, мы уже стали забывать, что великий Макс на скиле побеждал бы и на Хаасе и на тракторе и на тележке из супермаркета. Спасибо, что напомнили.
Аджар сломался, Пиастри самоустранился
в сухом остатке Макс обогнал только середняков, которых и должен был обогнать
ждём Китай , что бы без аварий полноценно оценить темп рб на фоне мерсов и фур
Фантастика была, когда Макс на первое или второе приехал с конца пелетона. Тут как он сам сказал, просто объехал тех кто на 2 секунды медленней.
Если кто-то забыл, Переса высадили за такие "прорывы".
Ответ Виктор Корнеев
Если кто-то забыл, Переса высадили за такие "прорывы".
Если кто-то забыл, Переса высадили за постоянные ошибки, которые приводили к авариям.
Ферстаппен: "Я обгонял соперников, которые были медленнее на две секунды"

Мекьес: "Фантастический прорыв Ферстаппена"
К чести Макса, он снова не стал выдавать желаемое за действительное и исключил превозмогания, от которых ещё со времен мерсовоза всех тошнит
