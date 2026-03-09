Линдблад – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Хэмилтон – 4-й, Ферстаппен – 6-й, Пиастри – 22-й

Линдблад опередил Расселла в рейтинге гонщиков в Мельбурне.

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом пилотов по итогам первой гонки сезона-2026 – Гран-при Австралии.

Эксперт Эдд Строу расположил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял новичок «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад , финишировавший восьмым в дебютной гонке в «Формуле-1». Победитель заезда Джордж Расселл («Мерседес») стал вторым и опередил пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона .

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен расположился на шестой позиции (его новый напарник Изак Аджар – на десятой), пилот «Макларена» Ландо Норрис стал седьмым, его партнер по команде Оскар Пиастри – последним, 22-м. Призер гонки Андреа Кими Антонелли («Мерседес») остановился в шаге от топ-10 рейтинга.

Рейтинг лучших гонщиков Гран-при Австралии (The Race)

1. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

5. Оливер Бермэн («Хаас»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Габриэл Бортолето («Ауди»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Изак Аджар («Ред Булл»)

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Серхио Перес («Кадиллак»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Карлос Сайнс («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Оскар Пиастри («Макларен»)

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?