  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Линдблад – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Хэмилтон – 4-й, Ферстаппен – 6-й, Пиастри – 22-й
11

Линдблад – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Хэмилтон – 4-й, Ферстаппен – 6-й, Пиастри – 22-й

Линдблад опередил Расселла в рейтинге гонщиков в Мельбурне.

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом пилотов по итогам первой гонки сезона-2026 – Гран-при Австралии.

Эксперт Эдд Строу расположил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад, финишировавший восьмым в дебютной гонке в «Формуле-1». Победитель заезда Джордж Расселл («Мерседес») стал вторым и опередил пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен расположился на шестой позиции (его новый напарник Изак Аджар – на десятой), пилот «Макларена» Ландо Норрис стал седьмым, его партнер по команде Оскар Пиастри – последним, 22-м. Призер гонки Андреа Кими Антонелли («Мерседес») остановился в шаге от топ-10 рейтинга.

Рейтинг лучших гонщиков Гран-при Австралии (The Race)

1. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

5. Оливер Бермэн («Хаас»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Габриэл Бортолето («Ауди»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Изак Аджар («Ред Булл»)

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Серхио Перес («Кадиллак»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Карлос Сайнс («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Оскар Пиастри («Макларен»)

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoОскар Пиастри
logoОливер Бермэн
Гран-при Австралии
logoГабриэл Бортолето
logoФернандо Алонсо
logoШарль Леклер
logoПьер Гасли
logoАндреа Кими Антонелли
logoРейсинг Буллз
logoЛанс Стролл
logoФранко Колапинто
logoАлександр Албон
logoМакларен
logoАльпин
logoЭстебан Окон
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoАуди
logoКарлос Сайнс
logoАстон Мартин
logoСерхио Перес
logoХаас
logoФеррари
Кадиллак
logoМакс Ферстаппен
logoУильямс
logoЛиам Лоусон
logoАрвид Линдблад
logoЛандо Норрис
logoИзак Аджар
logoРед Булл
logoВалттери Боттас
logoЛьюис Хэмилтон
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему Ферстаппен выше Норриса? Макс сломал машину в квалификации, что сразу же должно заметно понижать рейтинг, финишировал ниже Норриса, когда достаточно кругов просто сзади него ехал. И Антонелли низковато. Кими хоть и сломал машину, но сделал это в тренировочной сессии, где цена ошибки ниже, и в итоге стал вторым в квалификации и в гонке. Хоть у него и сильнейшая машина, но 11 место низковато
Ответ Давид Agabekyan
Почему Ферстаппен выше Норриса? Макс сломал машину в квалификации, что сразу же должно заметно понижать рейтинг, финишировал ниже Норриса, когда достаточно кругов просто сзади него ехал. И Антонелли низковато. Кими хоть и сломал машину, но сделал это в тренировочной сессии, где цена ошибки ниже, и в итоге стал вторым в квалификации и в гонке. Хоть у него и сильнейшая машина, но 11 место низковато
А он сам сломал машину?
Ответ Давид Agabekyan
Почему Ферстаппен выше Норриса? Макс сломал машину в квалификации, что сразу же должно заметно понижать рейтинг, финишировал ниже Норриса, когда достаточно кругов просто сзади него ехал. И Антонелли низковато. Кими хоть и сломал машину, но сделал это в тренировочной сессии, где цена ошибки ниже, и в итоге стал вторым в квалификации и в гонке. Хоть у него и сильнейшая машина, но 11 место низковато
Сломал 😂.
Машина лучше у Ферстаппена, финишировал выше Норрис. Если оценка за весь уикенд, то почему Макс выше Ландо?
Ответ Иван Величко
Машина лучше у Ферстаппена, финишировал выше Норрис. Если оценка за весь уикенд, то почему Макс выше Ландо?
У Зе Расе рейтинги всегда странноватые.
С Линдбладом уже провели воспитательную беседу о недопустимости возить приму газировки мордой по асфальту?) Или Марко ушёл, и объяснять пилотам что нельзя бороться тапком, некому?)
Второе место топ-11. Ум огромный у зерейс
Ответ dn8zmw5c
Второе место топ-11. Ум огромный у зерейс
Тут не только за гонку, а за весь этап
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Появились новые рендеры трассы «Ф-1» в Мадриде. Автодром, где пройдет гонка в сентябре, еще не достроен
12 минут назадФото
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 11:00
Ландо Норрис: «Роль пилотов не снизилась, просто сильно изменилась. Не так мы хотели гоняться в детстве»
сегодня, 10:28
Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»
сегодня, 09:47
Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»
сегодня, 09:11
Михаил Алешин о слухах вокруг здоровья Алонсо: «Возможный прогрев к отставке Фернандо, относительно «безболезненный» выход»
сегодня, 08:42
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, Антонелли готов сражаться за титул»
сегодня, 08:22
Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»
сегодня, 08:01
Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
сегодня, 07:33
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем