«Заткнись и думай о своей машине». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»

Расселл подколол Хэмилтона после победы в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл пошутил об экс-напарнике Льюисе Хэмилтоне , выступающем за «Феррари », отвечая на вопрос о том, как будет праздновать победу на Гран-при Австралии .

«Я лечу с Льюисом, так что, уверен, услышу от него: «У вас такой хороший мотор, степень сжатия нелегальна» – и все в таком духе.

Пожалуй, я постараюсь побыстрее заснуть. Просто скажу: «Заткнись и думай о своей машине», – заявил лидер сезона в эфире Viaplay.

Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»

