  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Заткнись и думай о своей машине». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»
24

«Заткнись и думай о своей машине». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»

Расселл подколол Хэмилтона после победы в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пошутил об экс-напарнике Льюисе Хэмилтоне, выступающем за «Феррари», отвечая на вопрос о том, как будет праздновать победу на Гран-при Австралии.

«Я лечу с Льюисом, так что, уверен, услышу от него: «У вас такой хороший мотор, степень сжатия нелегальна» – и все в таком духе.

Пожалуй, я постараюсь побыстрее заснуть. Просто скажу: «Заткнись и думай о своей машине», – заявил лидер сезона в эфире Viaplay.

Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Австралии
logoДжордж Расселл
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же неприятный Жора тип.
Люся после седьмого выигрыша не раздражал так, как этот с еще только предстоящим
Ответ Nachalnik
Какой же неприятный Жора тип. Люся после седьмого выигрыша не раздражал так, как этот с еще только предстоящим
Тотто, как кажется, предпочтение Антонелли отдает. Если упорной борьбы с Феррари, или кем-то ещё, не будет, думаю, у Кимми шансов больше по сравнению с Расселом
Ответ seryas
Тотто, как кажется, предпочтение Антонелли отдает. Если упорной борьбы с Феррари, или кем-то ещё, не будет, думаю, у Кимми шансов больше по сравнению с Расселом
Ну если скорость одинаковая будет, то да
Да шутит он, они очевидно друзья, если летят вместе на самолёте.
По мне лучше что он с юмором относится и об этом говорит, чем если бы притворялся что ситуации нет.
Ответ Rosier
Да шутит он, они очевидно друзья, если летят вместе на самолёте. По мне лучше что он с юмором относится и об этом говорит, чем если бы притворялся что ситуации нет.
очевидно, прикалывается. хейтеры исходят ядом на каждую его фразу, подтверждая уровень своего интеллектуального и морально-нравственного развития.
Строчка из песни.
Просто человек, просто человек, просто человек, человек гoвнo
шутка шуткой как бы , но по ней понятно что такое рассел, одна из ярких гнид в пелатоне , когда он открывает рот , то почему ту сразу хочется дать леща, очень противный тип🙂
Ответ irs118return
шутка шуткой как бы , но по ней понятно что такое рассел, одна из ярких гнид в пелатоне , когда он открывает рот , то почему ту сразу хочется дать леща, очень противный тип🙂
*когда он открывает рот , то почему ту сразу хочется дать леща
Твой котелок не выдержал бы то количество лещей, которое ты заслужил за свои ядовитые комментарии.
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
*когда он открывает рот , то почему ту сразу хочется дать леща Твой котелок не выдержал бы то количество лещей, которое ты заслужил за свои ядовитые комментарии.
да что ты, ты меня не сравнивай, я пользуюсь своим правом комментируя таких как рассел, тебе если не приятно иди мимо кто тебя трогает , понял?!
чел немного перевозбудился на волне успеха от лучшей машины в пелотонее скоро увидим его настоящее лицо.
Какой регламент, такой и чемпион.
Ниче ниче, 4 гонки, 4, друг мой, и ты больше не увидишь подиума
Камон, Ветчина в последний раз ныл и жаловался на последнем гран--при 2021. И то как по мне жаловался по делу и обоснованно. С тех пор прошло лет 5 и чет не видно и не слышно от него с тех пор какого нибудь нытья.
Ответ Prokuror Prokurorov
Камон, Ветчина в последний раз ныл и жаловался на последнем гран--при 2021. И то как по мне жаловался по делу и обоснованно. С тех пор прошло лет 5 и чет не видно и не слышно от него с тех пор какого нибудь нытья.
А оно было
Ответ Prokuror Prokurorov
Камон, Ветчина в последний раз ныл и жаловался на последнем гран--при 2021. И то как по мне жаловался по делу и обоснованно. С тех пор прошло лет 5 и чет не видно и не слышно от него с тех пор какого нибудь нытья.
Видимо, это юмор такой.
Он не только многократно ныл на тему нового Тех. Регламента, начиная с 2022, но еще и сыграл роль страдальца, изобразив тяжело пострадавшего от раскачки, выбираясь из своего авто.

Баку-2022:
"По ходу гонки в Баку Льюис Хэмилтон жаловался на боль в спине из-за сильной раскачки машины, а после финиша с трудом выбрался из кокпита…
Льюис Хэмилтон: «Я сжимал зубы от боли и адреналина. Не смогу выразить словами ту боль, что я чувствовал. Я молился, чтобы гонка поскорее закончилась".

Да и в последнем сезоне за Мерс была серия высказываний в адрес команды и практически неприкрытые обвинения в неизбежном фаворитизме в пользу Рассела.
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Хэм ничего не говорил и не скажет. Джордж шутит, кретины принимают это всерьёз и у них полыхает.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
19 минут назад
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
57 минут назад
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 05:40
На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики
вчера, 18:54Фото
Карлос Сайнс-старший: «Новые правила изменили ДНК «Ф-1». Обгоны стали искусственными, исчез характер гонок»
вчера, 18:20
Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах «Ф-1»: «В Мельбурне совершал обгоны по ошибке»
вчера, 17:35
Серхио Перес: «В «Кадиллаке» моя обратная связь ценится гораздо больше, чем в «Ред Булл»
вчера, 16:46
Джордж Расселл: «Бороться в рамках новых правил «Ф-1» непросто – но надеюсь, вам понравилось»
вчера, 15:08
Макс Ферстаппен о работе в «Ред Булл» без Марко: «Стало меньше австрийских шуток!»
вчера, 14:47
Босс «Рейсинг Буллз»: «Линдблад полностью оправдал ожидания. Инженеры его любят»
вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем