«Заткнись и думай о своей машине». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»
Расселл подколол Хэмилтона после победы в Мельбурне.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пошутил об экс-напарнике Льюисе Хэмилтоне, выступающем за «Феррари», отвечая на вопрос о том, как будет праздновать победу на Гран-при Австралии.
«Я лечу с Льюисом, так что, уверен, услышу от него: «У вас такой хороший мотор, степень сжатия нелегальна» – и все в таком духе.
Пожалуй, я постараюсь побыстрее заснуть. Просто скажу: «Заткнись и думай о своей машине», – заявил лидер сезона в эфире Viaplay.
Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»
«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Люся после седьмого выигрыша не раздражал так, как этот с еще только предстоящим
По мне лучше что он с юмором относится и об этом говорит, чем если бы притворялся что ситуации нет.
Просто человек, просто человек, просто человек, человек гoвнo
Твой котелок не выдержал бы то количество лещей, которое ты заслужил за свои ядовитые комментарии.
Он не только многократно ныл на тему нового Тех. Регламента, начиная с 2022, но еще и сыграл роль страдальца, изобразив тяжело пострадавшего от раскачки, выбираясь из своего авто.
Баку-2022:
"По ходу гонки в Баку Льюис Хэмилтон жаловался на боль в спине из-за сильной раскачки машины, а после финиша с трудом выбрался из кокпита…
Льюис Хэмилтон: «Я сжимал зубы от боли и адреналина. Не смогу выразить словами ту боль, что я чувствовал. Я молился, чтобы гонка поскорее закончилась".
Да и в последнем сезоне за Мерс была серия высказываний в адрес команды и практически неприкрытые обвинения в неизбежном фаворитизме в пользу Рассела.