Ландо Норрис: «У «Феррари» лучший болид, скорость в поворотах невероятная»

Норрис заявил, что у «Феррари» лучшая машина в «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о перспективах своей команды в Китае и отметил качественное шасси «Феррари» на Гран-при Австралии .

«Ситуация не изменится мгновенно, за неделю или две. Отставание [от лидеров] составило почти 50 секунд – практически секунду с круга. На самом деле оно не такое большое, но по меньшей мере пять или шесть десятых. Частично это связано с лучшим пониманием [силовой установки], частично с более сильной машиной.

По тому, что мы наблюдаем, достаточно очевидно, что у «Феррари» лучший болид. Скорость в поворотах невероятная.

Пока что у нас нулевые шансы выступать на том же уровне, и предстоит очень упорная работа – необходимо разобраться, извлечь как можно больше уроков на старте сезона. Чем больше мы узнаем, тем лучше станем понимать машину и тем лучше будем выступать к концу года.

Было довольно очевидно, что «Ред Булл » ехал гораздо быстрее – Макс [Ферстаппен] поднялся с последних мест и чуть меня не опередил. Не лучшая гонка в плане темпа.

Поначалу возникли проблемы с машиной. Мы с командой внесли кое-какие изменения, и это определенно улучшило ситуацию. Естественно, мы совсем не там, где хотели бы находиться, и скорее это касается болида. Мы сильно отстаем, предстоит серьезно потрудиться», – заявил чемпион «Формулы-1».

