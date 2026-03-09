  • Спортс
  • Ландо Норрис: «У «Феррари» лучший болид, скорость в поворотах невероятная»
22

Норрис заявил, что у «Феррари» лучшая машина в «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о перспективах своей команды в Китае и отметил качественное шасси «Феррари» на Гран-при Австралии.

«Ситуация не изменится мгновенно, за неделю или две. Отставание [от лидеров] составило почти 50 секунд – практически секунду с круга. На самом деле оно не такое большое, но по меньшей мере пять или шесть десятых. Частично это связано с лучшим пониманием [силовой установки], частично с более сильной машиной.

По тому, что мы наблюдаем, достаточно очевидно, что у «Феррари» лучший болид. Скорость в поворотах невероятная.

Пока что у нас нулевые шансы выступать на том же уровне, и предстоит очень упорная работа – необходимо разобраться, извлечь как можно больше уроков на старте сезона. Чем больше мы узнаем, тем лучше станем понимать машину и тем лучше будем выступать к концу года.

Было довольно очевидно, что «Ред Булл» ехал гораздо быстрее – Макс [Ферстаппен] поднялся с последних мест и чуть меня не опередил. Не лучшая гонка в плане темпа.

Поначалу возникли проблемы с машиной. Мы с командой внесли кое-какие изменения, и это определенно улучшило ситуацию. Естественно, мы совсем не там, где хотели бы находиться, и скорее это касается болида. Мы сильно отстаем, предстоит серьезно потрудиться», – заявил чемпион «Формулы-1».

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Гран-при Австралии
22 комментария
Каким бы не был болид у феррари, стратеги феррари всё равно всё угробят.
Ответ Markoni
Каким бы не был болид у феррари, стратеги феррари всё равно всё угробят.
База.
Нужно быстрее допилить шашлычное крыло, этапы на востоке отменят, а там и бан движка мерсов не за горами, тогда совсем другая карта пойдёт
У Феррари лучший болид, Ред Булл тоже хорош, а про Мерседес лучше ничего не говорить, иначе мотор вообще задушат.
Надежда только на Хэмилтона и его огромный опыт. Шарлю тоже не помешало бы побольше общаться со «стратегами». Хоть у Мерсов и космовоз, но первая гонка вселяет небольшой оптимизм. Ну и хочется надеяться, что улучшениями по ходу сезона фуры не угробят болид
Им бы еще на прямых быстро ехать. Особенно на очень длинных, типа Китая, где размер имеет значение.
А что толку. Чуть пространство - и их превозмогают. Но тенденция хорошая.
