7

«Перес все еще не смирился – боролся со мной, словно разыгрывали титул». Лиам Лоусон о том, что заменил Серхио в «Ред Булл»

Лоусон заявил, что Перес обижен на него из-за потери места в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал борьбу с соперником из «Кадиллака» Серхио Пересом на Гран-при Австралии.

Новозеландец связал действия коллеги с обидой: в конце 2024 года кокпит Серхио в «Ред Булл» занял Лиам, который в итоге провел в команде лишь два этапа.

«Два года прошло, а он все еще не смирился. Он боролся со мной, словно разыгрывали титул, а речь шла о 16-м месте.

Естественно, меня не так уж сильно это заботит. Моя гонка к тому моменту уже была закончена. Нарушений не было, он просто действовал агрессивно. Но, честно говоря, мне плевать», – сообщил Лоусон.

Перес, в свою очередь, назвал борьбу «веселой»:

«На мой взгляд, это просто гонки. Моя машина была гораздо медленнее, и, думаю, бороться было весело».

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лоусон лучше бы думал о том, как его поперли из РБ. У парня ЧСВ как будто он выиграл 10 титулов, а по факту днарь ещё тот. Последний сезон в Ф1 и то не факт что до конца доедет.
Ответ -=Flash=-
Лоусон лучше бы думал о том, как его поперли из РБ. У парня ЧСВ как будто он выиграл 10 титулов, а по факту днарь ещё тот. Последний сезон в Ф1 и то не факт что до конца доедет.
100% днарь
Перес профессионал, он просто боролся. Ишь ты, повелитель пелотона мамкин.
У тебя болид на полторы секунды быстрее Кадиллака , ты вообще должен был пролететь мимо Переса, а вместо этого кое-как пролез , да ещё и в борьбе .
Лоусон клоун, да ещё и медленный
Выступил сразу хуже напарника, водит как попало. Молчал бы, Чеко круче в разы.
Лоусон просто жалок. без вариантов слился Линдбладу, а теперь жалуется, что Перец боролся с ним. надеюсь, на следующий сезон его не будет на решётке.
