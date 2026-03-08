Карлос Сайнс: «В квалификации все пилоты, как безумцы, поднимали ногу с газа. Формула новых двигателей не работает»

Сайнс объяснил, чем ему не нравятся новые правила «Ф-1».

Пилот «Уильямса » рассказал, какие беспокойства у него вызывает борьба в «Ф-1» в условиях нового регламента.

На прошедшем Гран-при Австралии испанец финишировал 15-м.

«Наибольшее беспокойство у меня вызывает первый круг. У меня такое ощущение, что ехать по прямой с включенным SLM [straightline mod – режим для прямых] ненадежно. Было очень опасно, контролировать болид в слипстриме было очень сложно.

И когда тебе приходится бороться с кем-то еще… То тут все то же самое. Если это происходит на прямой, то все не так плохо. Это как прошлогодний DRS. Но если встречается небольшой поворот и обе машины используют SLM, как на участке с 7-м и 8-м поворотом, то это становится небезопасно.

Очевидно, первый круг и обгоны кажутся пока очень небезопасными при включенном SLM. Причем проблема не в самой системе, нам нужен SLM. Если его не будет – то вы, ребята, видели, как вчера во время квалификации мы все, словно безумцы, поднимали ногу с газа.

По моему мнению, гонкам не нужна активная аэродинамика. Думаю, активная аэродинамика и SLM – это слабая попытка решить проблему с двигателем.

Когда вы приезжаете на такие трассы, где вам не хватает энергии, то все сводится к тому, что вы начинаете использовать SLM там, где его применять не следует – и вы делаете это, чтобы как-то справиться с контролем заряда батареи. В конце концов все заканчивается опасными ситуациями, как случившееся на первом круге.

Если сейчас убрать SLM, то с одной лишь батареей мы не сможем гоняться. Поэтому в какой-то степени SLM нам все же нужен. Но это как пластырь, а не решение проблемы с этой формулой новых двигателей – которая сейчас, на мой взгляд, не работает как следует», – сказал Сайнс .

