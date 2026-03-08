Джордж Расселл: «Мерседес» не будет выигрывать каждую гонку, конкуренты слишком сильны»

Расселл не видит доминирования «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Австралии , отметив, что несмотря на итоговый отрыв не был уверен в победе команды, если бы в «Феррари » не ошиблись с решением не проводить пит-стоп вместе с соперниками под режимом «VSC».

Расселл считает, что у «Мерседеса» нет доминирующего преимущества над соперниками – хотя отрыв от финишировавшего 5-м Ландо Норриса составил 51 секунду, а обоих пилотов «Феррари» британец опередил на 15 и 16 секунд соответственно.

«Отрыв в квалификации стал сюрпризом. Сегодня же гонка в целом прошла в соответствии с ожиданиями. Если бы не включение режима виртуальной машины безопасности (и решение «Феррари» не проводить пит-стопы месте с «Мерседесом»), я не знаю, выиграли бы мы гонку или нет. Потому что пилоты «Феррари» были очень быстры, причем именно на оптимальных для атаки участках трассы.

Будет ли «Мерседес» выигрывать каждую гонку? Нет, конкуренты слишком сильны. Сегодня все ждали от «Мерседеса» доминирования, но его не было», – рассказал Расселл.

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?