  • Джордж Расселл: «Мерседес» не будет выигрывать каждую гонку, конкуренты слишком сильны»
20

Джордж Расселл: «Мерседес» не будет выигрывать каждую гонку, конкуренты слишком сильны»

Расселл не видит доминирования «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что несмотря на итоговый отрыв не был уверен в победе команды, если бы в «Феррари» не ошиблись с решением не проводить пит-стоп вместе с соперниками под режимом «VSC».

Расселл считает, что у «Мерседеса» нет доминирующего преимущества над соперниками – хотя отрыв от финишировавшего 5-м Ландо Норриса составил 51 секунду, а обоих пилотов «Феррари» британец опередил на 15 и 16 секунд соответственно.

«Отрыв в квалификации стал сюрпризом. Сегодня же гонка в целом прошла в соответствии с ожиданиями. Если бы не включение режима виртуальной машины безопасности (и решение «Феррари» не проводить пит-стопы месте с «Мерседесом»), я не знаю, выиграли бы мы гонку или нет. Потому что пилоты «Феррари» были очень быстры, причем именно на оптимальных для атаки участках трассы.

Будет ли «Мерседес» выигрывать каждую гонку? Нет, конкуренты слишком сильны. Сегодня все ждали от «Мерседеса» доминирования, но его не было», – рассказал Расселл.

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Австралии
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы мне в это хотелось верить, но пахнет превозмаганием
Ответ Nagatomo
Как бы мне в это хотелось верить, но пахнет превозмаганием
Пахнет маркетингом. Надо как-то интерес пытаться поддерживать на словах, иначе Либерти по шапке настучат.
Сейчас видел картинку, и она печальна для фур, расход батареи на 52 круге, у эклера 3 раза батарея в 0 ушла, у мерса минимальное значение было в середине круга около 20%, а в конце круга 40% ещё осталось. Энергии у мерса ещё навалом, зато некоторые один темп увидели. Это сколько же там в запасе у них, если батарея которая 450 лошадей примерно, точно не помню, ни разу до 0 не дошла, и в конце круга под 40 % осталось. Время круга отличалось на 2 десятки при этом.
Ответ Luca di Montezemolo
Сейчас видел картинку, и она печальна для фур, расход батареи на 52 круге, у эклера 3 раза батарея в 0 ушла, у мерса минимальное значение было в середине круга около 20%, а в конце круга 40% ещё осталось. Энергии у мерса ещё навалом, зато некоторые один темп увидели. Это сколько же там в запасе у них, если батарея которая 450 лошадей примерно, точно не помню, ни разу до 0 не дошла, и в конце круга под 40 % осталось. Время круга отличалось на 2 десятки при этом.
Леклер сам признался что гонка пошла не так как он хотел и что он был медленнее Хэмилтона. Второй отрезок у него никакой был, поэтому сравнивать его круги нет смысла. Хэмилтон намного бодрее смотрелся на втором отрезке.
Ответ Rosier
Леклер сам признался что гонка пошла не так как он хотел и что он был медленнее Хэмилтона. Второй отрезок у него никакой был, поэтому сравнивать его круги нет смысла. Хэмилтон намного бодрее смотрелся на втором отрезке.
Это плохой трек для него, мог выбрать немного неудачные настройки. Но это никак не влияет на то о чем я писал. У фур хуже и движок и гибридная часть, ещё вчера читал что у мерса всегда остаётся в запасе 20% батареи минимум, это значит что они не атакуют на максимум. И даже сегодня не атакуя считается что Мерс был быстрее на 0,5 секунды с круга.
Конечно все гонки не выиграете. В 2014 мерины, тоже всё не выиграли...
Думаю Феррари точно получит хотя бы 4-5 побед с этими их мега стартами, а может и больше. Во всяком случае, по гоночному темпу Мерс не доминирует сильно, подтянуться и бороться можно. Макларен как скинет лишний вес и разберется в настройках, должен приблизиться тоже. РБ была бы ближе если бы Макс стартовал изначально выше. Посмотрим. В любом случае, гонка выдалась интересней чем ожидал. Лучше чем тошнилово прошлогоднее когда после первых двух кругов редко что происходило и все ехали ДРС-паровозом всю гонку.
Лидеры меняются, речи одинаковые. Нет ну в Монако может фуры выиграют, хотя с такими стратегами вряд ли, эти будут ехать на дубль и такое устроят, что весь паддок ржать будет.
Мы все на это надеемся. Вряд ли много болельщиков у роскошного.
Жорика в паддоке Гамильтон покусал и заразил его вирусом превозмогания.
Не все, гонок 20-21 но не все
он это на 8-м круге сказал, когда как на плейстейшн подъехал к лидирующему Леклеру метров на 50?))
я чаем подавился и раз 5 повтор перемотал - такого треша в Ф1 еще не было!
пошел прогрев в комнатной температуре
Рекомендуем