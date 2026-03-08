  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Михаил Алешин: «Эпик фейл стратегов «Феррари». Понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом»
16

Михаил Алешин: «Эпик фейл стратегов «Феррари». Понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом»

Алешин считает, что стратеги «Феррари» провалились в Мельбурне.

Российский пилот Михаил Алешин высказался о выступлениях топ-команд в первой гонке «Формулы-1» после смены технического регламента – Гран-при Австралии.

«Мне понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом: смотрелось это достаточно забавно, но эффектно, а значит, новый регламент работает как задумано.

Стратегам «Феррари», наверно, с трассы уезжать глубокой ночью, на всякий случай... Это конечно эпик фейл.

«Макларен» подтвердил, что находится скорее в роли догоняющих «Феррари» и «Мерседеса». Ну а Пиастри вошел в роль догоняльщика стены – и такое бывает.

Макс [Ферстаппен] молодец, да и вообще скорость у «Ред Булл», скорее всего, в этом году будет на уровне, чтобы побороться за топ-3», – написал Алешин.

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Михаила Алешина
logoМакларен
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМерседес
logoРед Булл
logoШарль Леклер
Гран-при Австралии
регламент
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
logoМихаил Алешин
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Откуда такая уверенность, что если Мерс проехал 40+ кругов на одном комплекте, то и Феррари смогла бы?
Как по мне, фейл притянут за уши. Чисто репутация уже играет против них.
Ответ Дмитрий Елисеев
Откуда такая уверенность, что если Мерс проехал 40+ кругов на одном комплекте, то и Феррари смогла бы? Как по мне, фейл притянут за уши. Чисто репутация уже играет против них.
Хэма, как второго надо было переводить на другую стратегию
Ответ Eclipse7
Хэма, как второго надо было переводить на другую стратегию
Возможно. Но опять же. Когда пилотов разводят по тактике, это значит что однозначно правильного решения нет.
Какой был бы профит с этого. Ну максимум опередил бы Леклера. , и то не факт.
Короче, явно не тот случай когда надо заявлять, что стратеги должны оглядываться по сторонам
Стратеги... Стратеги Феррари никогда не меняются.)
Ответ Мария Голденштерн
Стратеги... Стратеги Феррари никогда не меняются.)
Все такие умные, и всё знают (кроме стратегов Феррари, да)?
Наверняка у них была какая-то информация, повлиявшая на их решение. Например, они знали, что не проедут на 1 пс до конца, или что на одинаковом харде будут сливать секунду с круга, и т.д. Уж если они на новом харде ехали медленнее, чем Мерс на старом (контролируя темп).

Так что, шансы таковы, что в Феррари все же лучше диванных экспертоа понимают, что им делать. Скорее всего, остальных они и так опередили бы, а бороться с М. на одинаковой тактике шансов не было. Ну и не повезло переобуьться под Боттаса, это уже - чисто [не-]везение.
Ответ Папа Маши
Все такие умные, и всё знают (кроме стратегов Феррари, да)? Наверняка у них была какая-то информация, повлиявшая на их решение. Например, они знали, что не проедут на 1 пс до конца, или что на одинаковом харде будут сливать секунду с круга, и т.д. Уж если они на новом харде ехали медленнее, чем Мерс на старом (контролируя темп). Так что, шансы таковы, что в Феррари все же лучше диванных экспертоа понимают, что им делать. Скорее всего, остальных они и так опередили бы, а бороться с М. на одинаковой тактике шансов не было. Ну и не повезло переобуьться под Боттаса, это уже - чисто [не-]везение.
Теории можно строить разные - относительно того, что было у стратегов Феррари на уме. Но факт остаётся фактом - в чистую проигранная гонка Мерсам.)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
10 минут назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
сегодня, 13:07
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем