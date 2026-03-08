Михаил Алешин: «Эпик фейл стратегов «Феррари». Понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом»

Алешин считает, что стратеги «Феррари» провалились в Мельбурне.

Российский пилот Михаил Алешин высказался о выступлениях топ-команд в первой гонке «Формулы-1» после смены технического регламента – Гран-при Австралии .

«Мне понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом: смотрелось это достаточно забавно, но эффектно, а значит, новый регламент работает как задумано.

Стратегам «Феррари», наверно, с трассы уезжать глубокой ночью, на всякий случай... Это конечно эпик фейл.

«Макларен » подтвердил, что находится скорее в роли догоняющих «Феррари» и «Мерседеса ». Ну а Пиастри вошел в роль догоняльщика стены – и такое бывает.

Макс [Ферстаппен] молодец, да и вообще скорость у «Ред Булл», скорее всего, в этом году будет на уровне, чтобы побороться за топ-3», – написал Алешин.

