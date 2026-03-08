Михаил Алешин: «Эпик фейл стратегов «Феррари». Понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом»
Российский пилот Михаил Алешин высказался о выступлениях топ-команд в первой гонке «Формулы-1» после смены технического регламента – Гран-при Австралии.
«Мне понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом: смотрелось это достаточно забавно, но эффектно, а значит, новый регламент работает как задумано.
Стратегам «Феррари», наверно, с трассы уезжать глубокой ночью, на всякий случай... Это конечно эпик фейл.
«Макларен» подтвердил, что находится скорее в роли догоняющих «Феррари» и «Мерседеса». Ну а Пиастри вошел в роль догоняльщика стены – и такое бывает.
Макс [Ферстаппен] молодец, да и вообще скорость у «Ред Булл», скорее всего, в этом году будет на уровне, чтобы побороться за топ-3», – написал Алешин.
Как по мне, фейл притянут за уши. Чисто репутация уже играет против них.
Какой был бы профит с этого. Ну максимум опередил бы Леклера. , и то не факт.
Короче, явно не тот случай когда надо заявлять, что стратеги должны оглядываться по сторонам
Наверняка у них была какая-то информация, повлиявшая на их решение. Например, они знали, что не проедут на 1 пс до конца, или что на одинаковом харде будут сливать секунду с круга, и т.д. Уж если они на новом харде ехали медленнее, чем Мерс на старом (контролируя темп).
Так что, шансы таковы, что в Феррари все же лучше диванных экспертоа понимают, что им делать. Скорее всего, остальных они и так опередили бы, а бороться с М. на одинаковой тактике шансов не было. Ну и не повезло переобуьться под Боттаса, это уже - чисто [не-]везение.