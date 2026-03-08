Казанский о «Ф-1»-2026: «Может, Грета Тунберг и рада. Непонятно, как нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума»

Казанский предположил, что Тунберг рада огромным батареям в «Ф-1».

Комментатор Денис Казанский отреагировал на первую гонку «Формулы-1» после смены технических и моторных правил.

С 2026 года увеличена доля гибридной составляющей силовой установки – гонщики получают примерно 50 процентов энергии от батареи.

На Гран-при Австралии лучшим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл , его напарник Андреа Кими Антонелли финишировал вторым, гонщик «Феррари » Шарль Леклер – третьим.

«Очень неприятный привкус у первой гонки сезона.

Хочется борьбы и постоянной смены лидеров. Чтобы до последнего старта можно было гадать, у кого какие шансы…

А тут…

Звезда с тремя лучами получает превосходство уже в четырех стихиях: земля, вода, воздух и формула.

Ну а батарейки. Вот зачем? Может, Грета Тунберг и рада всему такому, но теперь даже непонятно, как эту нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума.

Ладно. Просто болеем за Ландо [Норриса].

Ну и Оскара [Пиастри].

Ну или за кого Вы», – написал Казанский в своем канале.

