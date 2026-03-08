Казанский о «Ф-1»-2026: «Может, Грета Тунберг и рада. Непонятно, как нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума»
Комментатор Денис Казанский отреагировал на первую гонку «Формулы-1» после смены технических и моторных правил.
С 2026 года увеличена доля гибридной составляющей силовой установки – гонщики получают примерно 50 процентов энергии от батареи.
На Гран-при Австралии лучшим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, его напарник Андреа Кими Антонелли финишировал вторым, гонщик «Феррари» Шарль Леклер – третьим.
«Очень неприятный привкус у первой гонки сезона.
Хочется борьбы и постоянной смены лидеров. Чтобы до последнего старта можно было гадать, у кого какие шансы…
А тут…
Звезда с тремя лучами получает превосходство уже в четырех стихиях: земля, вода, воздух и формула.
Ну а батарейки. Вот зачем? Может, Грета Тунберг и рада всему такому, но теперь даже непонятно, как эту нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума.
Ладно. Просто болеем за Ландо [Норриса].
Ну и Оскара [Пиастри].
Ну или за кого Вы», – написал Казанский в своем канале.
«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?
Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?
Ага это же так типично для ф1 , только со сменой регламента пропало а до этого в каждой гонке менялись