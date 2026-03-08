  • Спортс
  • Казанский о «Ф-1»-2026: «Может, Грета Тунберг и рада. Непонятно, как нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума»
5

Казанский о «Ф-1»-2026: «Может, Грета Тунберг и рада. Непонятно, как нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума»

Казанский предположил, что Тунберг рада огромным батареям в «Ф-1».

Комментатор Денис Казанский отреагировал на первую гонку «Формулы-1» после смены технических и моторных правил.

С 2026 года увеличена доля гибридной составляющей силовой установки – гонщики получают примерно 50 процентов энергии от батареи.

На Гран-при Австралии лучшим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, его напарник Андреа Кими Антонелли финишировал вторым, гонщик «Феррари» Шарль Леклер – третьим.

«Очень неприятный привкус у первой гонки сезона.

Хочется борьбы и постоянной смены лидеров. Чтобы до последнего старта можно было гадать, у кого какие шансы…

А тут…

Звезда с тремя лучами получает превосходство уже в четырех стихиях: земля, вода, воздух и формула.

Ну а батарейки. Вот зачем? Может, Грета Тунберг и рада всему такому, но теперь даже непонятно, как эту нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума.

Ладно. Просто болеем за Ландо [Норриса].

Ну и Оскара [Пиастри].

Ну или за кого Вы», – написал Казанский в своем канале.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется борьбы и постоянной смены лидеров.

Ага это же так типично для ф1 , только со сменой регламента пропало а до этого в каждой гонке менялись
Ответ RusSt
Хочется борьбы и постоянной смены лидеров. Ага это же так типично для ф1 , только со сменой регламента пропало а до этого в каждой гонке менялись
При том в начале Леклер прорвался на первое место, а потом боролись с Расселомьс обоюдными обгонами. И если бы не стратеги красных, могло бы и продлиться это. Дениску порвало, что его любимка не катит, вот и всё.
Ответ RusSt
Хочется борьбы и постоянной смены лидеров. Ага это же так типично для ф1 , только со сменой регламента пропало а до этого в каждой гонке менялись
Не ну в этой как раз менялись, и борьба была, но Казанский как будто включил последние двадцать кругов, а там ни Пиастри, ни Норриса в лидерах нет, ну или за кого он там..
