Ланс Стролл: «Гонка была как практика для «Астон Мартин», я просто накатывал круги»

Стролл сравнил гонку в Мельбурне с тренировкой.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл поделился мнением о Гран-при Австралии: канадец провел часть заезда в боксах, из-за чего проиграл лидерам 15 кругов и не был классифицирован.

«Гонка была для нас как практика. Я просто накатывал круги, вернулся в боксы, и команда попробовала кое-что, чтобы решить проблемы. По крайней мере мы выехали и преодолели какое-то количество кругов. Надеюсь, в Китае будет лучше.

Чувствуется ли прогресс? Думаю, узнаем в Китае», – заявил канадец.

Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся

