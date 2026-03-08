  • Спортс
  • Ланс Стролл: «Гонка была как практика для «Астон Мартин», я просто накатывал круги»
7

Стролл сравнил гонку в Мельбурне с тренировкой.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл поделился мнением о Гран-при Австралии: канадец провел часть заезда в боксах, из-за чего проиграл лидерам 15 кругов и не был классифицирован.

«Гонка была для нас как практика. Я просто накатывал круги, вернулся в боксы, и команда попробовала кое-что, чтобы решить проблемы. По крайней мере мы выехали и преодолели какое-то количество кругов. Надеюсь, в Китае будет лучше.

Чувствуется ли прогресс? Думаю, узнаем в Китае», – заявил канадец.

Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся

Фернандо Алонсо: «В Китае «Астон Мартин» снова будет действовать крайне осторожно. В Японии будут обновления и больше батарей, надеюсь»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Австралии
logoЛанс Стролл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
Гран-при Китая
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Придеться еще долго накатывать) интересно за весь сезон АМ больше доедут до финиша или сойдут
Ответ Nagatomo
Придеться еще долго накатывать) интересно за весь сезон АМ больше доедут до финиша или сойдут
Строл финишировал
Ответ Бехруз Каримов
Строл финишировал
это очень сложно назвать финишом, ну по факту это финиш , ну ты понял
Я тоже вечерком накачу за астон мартин
Ответ Mr.BadGuy
Я тоже вечерком накачу за астон мартин
Не чокаясь?
надо накатить астон мартини
