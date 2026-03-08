Ланс Стролл: «Гонка была как практика для «Астон Мартин», я просто накатывал круги»
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл поделился мнением о Гран-при Австралии: канадец провел часть заезда в боксах, из-за чего проиграл лидерам 15 кругов и не был классифицирован.
«Гонка была для нас как практика. Я просто накатывал круги, вернулся в боксы, и команда попробовала кое-что, чтобы решить проблемы. По крайней мере мы выехали и преодолели какое-то количество кругов. Надеюсь, в Китае будет лучше.
Чувствуется ли прогресс? Думаю, узнаем в Китае», – заявил канадец.
Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся
