Макс Ферстаппен: «В середине пелотона происходили какие-то странные вещи, как в Mario Kart»

Ферстаппен высказал мнение о новых гонках «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии , поделившись мнением о том, как в условиях гонок на новых болидах ему удалось прорваться с 20-й позиции на 6-ю.

«Все это было довольно хаотичным. Не было стабильности. Ты мог обогнать кого-то на прямой, а затем соперник легко проходил тебя обратно. Мне в целом повезло – в сравнении с большинством машин, что я обогнал, я был намного быстрее в поворотах, поэтому соперники не могли контратаковать. Но в целом в середине пелотона происходили какие-то странные вещи, как в «Марио Карт» (Mario Kart, серия компьютерных игр).

В целом же для нас все прошло не так уж плохо, учитывая, что это была вообще первая гонка команды с использованием собственного двигателя. Мне жаловаться не на что. Я сумел обогнать довольно много соперников, то есть проблем с нехваткой мощности у «Ред Булл » нет. Да, понятно, что мы пока не в полной мере готовы к борьбе за самые высокие места, но такая проблема есть не только у нас. И в целом в работе с болидом мы все равно сделали большой шаг вперед», – рассказал Ферстаппен.

