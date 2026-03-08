  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «В середине пелотона происходили какие-то странные вещи, как в Mario Kart»
12

Ферстаппен высказал мнение о новых гонках «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением о том, как в условиях гонок на новых болидах ему удалось прорваться с 20-й позиции на 6-ю.

«Все это было довольно хаотичным. Не было стабильности. Ты мог обогнать кого-то на прямой, а затем соперник легко проходил тебя обратно. Мне в целом повезло – в сравнении с большинством машин, что я обогнал, я был намного быстрее в поворотах, поэтому соперники не могли контратаковать. Но в целом в середине пелотона происходили какие-то странные вещи, как в «Марио Карт» (Mario Kart, серия компьютерных игр).

В целом же для нас все прошло не так уж плохо, учитывая, что это была вообще первая гонка команды с использованием собственного двигателя. Мне жаловаться не на что. Я сумел обогнать довольно много соперников, то есть проблем с нехваткой мощности у «Ред Булл» нет. Да, понятно, что мы пока не в полной мере готовы к борьбе за самые высокие места, но такая проблема есть не только у нас. И в целом в работе с болидом мы все равно сделали большой шаг вперед», – рассказал Ферстаппен.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Гран-при Австралии
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жуткая трансляция. Всю гонку показывали только первых трех-четырех пилотов, а то, что происходило в середине пелетона, вообще осталось за кадром, хотя, если верить Бортолето, там была веселуха. И еще - раньше на экране показывали интервалы с точностью до тысячной доли секунды. Теперь вполне хватало десятых, о тысячных роль не шла. А когда, начиная с 7-го места, отстают на круг, это не вдохновляет болельщиков. На неожиданности рассчитывать не приходится. Боюсь, если так будет и дальше, к середине сезона Ф1 начнет терять зрителей.
Ответ mark46
Про трансляцию согласен, просто бесило. Показывают общие планы Мельбурна, а в телеметрии у них обгон присходит. Замечательно просто.
Про трансляцию согласен, просто бесило. Показывают общие планы Мельбурна, а в телеметрии у них обгон присходит. Замечательно просто.
Ответ mark46
Хорошо, что либерти в F1TV наконец добавили мультивью (правда на самом дорогом тарифе) - самому пришлось поработать режиссером, но было интересно.
Хорошо, что либерти в F1TV наконец добавили мультивью (правда на самом дорогом тарифе) - самому пришлось поработать режиссером, но было интересно.
Если бы Макс не вылетел в квалификации, а у Хаджара не умерла машина, были бы в топ 6 двумя машинами скорее всего, а может и в тройку кто приехал. Все неплохо в целом у быков.
Попов, наверное, пищит от радости, зная, что теперь не только он упоминает Марио Карт в контексте Формулы)
Мне жаловаться не на что но я пожалуюсь)
Ответ RusSt
Мне жаловаться не на что но я пожалуюсь)
Типичный фан Феррари)
Регламент сработал. Раньше после обгона с дрс можно было уехать в закат, начиная беречь резину и тп. А теперь пришлось работать все время.
Ответ V3ttel
Регламент сработал. Раньше после обгона с дрс можно было уехать в закат, начиная беречь резину и тп. А теперь пришлось работать все время.
сработал в какой-то малой мере, а остальные проблемы с батареей и накоплением энергии, из болел , если смотреть на коменты вообще мало кто что понимает , такое ощющение что гонки олигофрены смотрят😁
Ответ irs118return
сработал в какой-то малой мере, а остальные проблемы с батареей и накоплением энергии, из болел , если смотреть на коменты вообще мало кто что понимает , такое ощющение что гонки олигофрены смотрят😁
Я так понимаю их мысли: они хотят точно знать, что Мерседес быстрее всех на секунду. Включил ТВ в любой момент года, а Рассел в круге. Видимо так
