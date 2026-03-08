Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах: «Невероятно весело. Временами творился полный хаос»

Бортолето считает веселыми новые правила «Ф-1».

Пилот «Ауди » поделился мнением о борьбе в рамках нового регламента после Гран-при Австралии, где бразилец финишировал 9-м.

«Было невероятно весело. На трассе очень многое происходило. Временами творился полный хаос. Я выдавал совершенно неожиданные обгонные маневры. Многие ситуации оказались непредсказуемыми.

Приходится действовать с умом и мыслить стратегически на протяжении всей гонки. В прошлом году пилотировать было чуть легче. Ты садился за руль и в основном фокусировался на работе с шинами, распределение энергии практически не играло никакой роли.

Одновременно происходит десять разных вещей. Я пытался защититься от Пьера [Гасли] на выходе из первого поворота, так что нажал на кнопку для дополнительной мощности – и вжух, я еще и обогнал болид, который ехал впереди меня. Это был идеальный двойной маневр – было очень весело», – сказал Бортолето .

