Андреа Стелла: «Макларену» нужно разобраться в том, как эффективнее использовать двигатель»

Стелла назвал области для прогресса «Макларена».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла по итогам Гран-при Австралии обозначил две ключевые области, в которых команде нужно добиться прогресса, чтобы начать бороться за самые высокие места.

«В целом сегодня наше отставание [от «Мерседеса»] было таким же, как во вчерашней квалификации. Есть две области, за счет прогресса в которых мы можем прибавить в скорости. Одна – это более эффективное использование силовой установки. Вторая – улучшение сцепления машины с трассой в поворотах.

Тем не менее, мы по-прежнему несколько озадачены разницей в скорости, которую видим в данных – речь о разнице в скорости между нашим болидом и некоторыми другими машинами, которые используют такой же двигатель. И эта разница ясно говорит о том, что нам нужно лучше работать и разобраться в том, как более эффективно использовать двигатель.

Так что да, безусловно, нам есть над чем работать. При этом смотря на сравнительные данные GPS мы видим, что в некоторых поворотах болид «Мерседеса» едет заметно быстрее «Макларена». Поэтому, как я уже сказал, у нас есть несколько приоритетов.

Нам нужно найти способ выжать больше из силовой установки, а с другой стороны доработать свою машину. Но для подготовки крупных обновлений понадобится несколько гонок», – рассказал Стелла.

