  • Шарль Леклер о лидерстве на 1-м круге: «Вовсе не идеальный старт – думал, стану восьмым-девятым»
Шарль Леклер о лидерстве на 1-м круге: «Вовсе не идеальный старт – думал, стану восьмым-девятым»

Леклер заявил, что провел плохой старт, несмотря на лидерство.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что старт, который принес ему лидерство на Гран-при Австралии, оказался неидеальным.

«Вовсе нет, вовсе нет. Ну, со стороны так казалось, но, думаю, все мы столкнулись с одной и той же проблемой по какой-то причине. Надо разобраться, почему уровень заряда батареи оказался очень и очень низким. Пожалуй, он был чуть выше, чем у них (гонщиков «Мерседеса» – Спортс’’), но в любом случае старт был далеко не идеальным.

Думал, я стану восьмым-девятым, но потом стартовал и увидел, что проблемы возникли у всех. Пожалуй, у меня их оказалось меньше всего. Но есть большое пространство для прогресса. Старт вышел совсем не оптимальным – полагаю, для всех.

Мы в некотором смысле ожидали, что старт получится хаотичным. Более того, нужно, чтобы все было идеально с силовой установкой, а грань очень тонка, и огни погасли очень и очень быстро – это тоже стало сюрпризом и все усложнило. Безумие, можно сказать», – объяснил Шарль.

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

Расселл сказал Леклеру, что «Феррари» «не была медленной», Шарль ответил: «Но вчера…»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
