Изак Аджар: «Двигатель издавал просто ужасные звуки – я сразу понял, что не смогу добраться до финиша»

Аджар расстроен сходом в Мельбурне.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар подвел итоги Гран-при Австралии , в рамках которого не смог добраться до финиша гонки из-за поломки двигателя, сойдя с дистанции на 12-м круге.

При этом Аджар очень хорошо стартовал в гонке и почти вышел в лидеры заезда:

«Старт вышел потрясающим. При этом на старте гонки на моем болида вообще не работала батарея. Я отлично сорвался с места и с легкостью мог бы вообще выйти в лидеры. Так что сегодня был как минимум один хороший момент – заключается он в том, что стартует наша машина просто отлично. Но как раз когда я уже подумал, что и правда сейчас выйду в лидеры гонки, заряд мощности закончился. Но все равно получилось здорово.

Как вы понимаете, следующую пару кругов я был занят тем, что восстанавливал заряд батареи. Но двигатель издавал просто ужасные звуки – я сразу понял, что не смогу добраться до финиша. Досадно, что все так закончилось. Думаю, что [если бы не сход] мы могли бы побороться за позицию с Льюисом Хэмилтоном».

По словам Аджара, проблема с расходом заряда батареи в начале гонки не была связана с техническими неполадками:

«Нет, технических проблем не было. Дело в другом…в общем, в будущем нам лучше избегать повторения подобной ситуации. Но мы не смогли нормально симулировать подобные условия ни на тестах, ни по ходу свободных заездов. Для команд это новые сценарии развития событий. Ну, в любом случае мы получили новый полезный опыт».

