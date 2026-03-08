  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»
9

Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»

Леклера удивил высокий темп «Феррари» в гонке в Мельбурне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, остался ли он «очень доволен» скоростью SF-26 в сравнении с «Мерседесом» на Гран-при Австралии.

«Очень доволен» – пожалуй, это громко сказано, но я приятно удивлен, это точно.

Безусловно, вчера наша машина не была в оптимальном рабочем окне, но все равно – отставание от «Мерседеса» оказалось очень и очень большим. В гонке же, похоже, мы стали ближе.

Это не означает, что у нас быстрейший болид – я так не думаю. Мы отстаем, но уже в разумных пределах. Предстоит большая работа. В любом случае судьбу титула решат развитие и обновления, и нам нужно с этим справиться», – подчеркнул гонщик.

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

Шарль Леклер: «Феррари» не победила бы без VSC, 3-е место – лучший результат, которого можно было достичь»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
9 комментариев
Вот за обновления особенно страшно, Феррари чаще ухудшает ими машину чем улучшает
Ответ RusSt
Вот за обновления особенно страшно, Феррари чаще ухудшает ими машину чем улучшает
Бывают и исключения, в 24-м окончание сезона удалось
Тото нормальный такой холодный душ после эйфории с квалы получил))
Мерс хоть и создал в очередной раз самовоз, но не абсолютный и вполне досягаемый. Тем интереснее для нас
