Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»

Леклера удивил высокий темп «Феррари» в гонке в Мельбурне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, остался ли он «очень доволен» скоростью SF-26 в сравнении с «Мерседесом » на Гран-при Австралии .

«Очень доволен» – пожалуй, это громко сказано, но я приятно удивлен, это точно.

Безусловно, вчера наша машина не была в оптимальном рабочем окне, но все равно – отставание от «Мерседеса» оказалось очень и очень большим. В гонке же, похоже, мы стали ближе.

Это не означает, что у нас быстрейший болид – я так не думаю. Мы отстаем, но уже в разумных пределах. Предстоит большая работа. В любом случае судьбу титула решат развитие и обновления, и нам нужно с этим справиться», – подчеркнул гонщик.

