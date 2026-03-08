Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»
Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал результаты Гран-при Австралии, где Шарль Леклер финишировал 3-м, а его напарник Льюис Хэмилтон – 4-м.
«Старт получился очень интересным, захватывающим и цепляющим. Я бы сказал, что это хорошее начало. Мы не удовлетворены 3-м и 4-м местом, ведь мы настроены подняться выше. Начало хорошее. Мы можем продолжить учиться. У нас много данных.
Я рад за команду, рад за Фреда [Вассера], за пилотов, за всех инженеров и механиков – как здесь, так и в Маранелло.
Думаю, нужно пристально следить за следующими заездами. Первая часть гонки вышла очень увлекательной: сама идея такого использования энергии, ее контроля кажется очень интересной.
Посмотрим, как все сложится в других гонках. Многие команды продолжат улучшать свои болиды. Мы все собрали много данных после тестов в Бахрейне и Барселоне. У всех команд куча информации, и все попытаются понять, как добиться прогресса.
У меня есть два посыла. Первый: я рад за команду, поскольку она заслуживает такой результат, ведь она очень упорно трудилась. Это хорошее начало, команда едина. Мы продолжаем учиться, у нас есть данные. Начало хорошее. Теперь вперед за работу», – сказал Винья.
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
Усреднённые 50% у Кими лучше всех (83.3сек). И потрясающая стабильность. Накосячил на старте - а дальше шёл очень ровно и не навязывал борьбу Джорджу явно по требованию команды.
Так что ни о какой борьбе с ним речи не шло :(
цифры отсюда https://x.com/FDataAnalysis/status/2030537933770399942?s=20