Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»

В «Феррари» отреагировали на итоги этапа в Мельбурне.

Исполнительный директор «Феррари » Бенедетто Винья прокомментировал результаты Гран-при Австралии, где Шарль Леклер финишировал 3-м, а его напарник Льюис Хэмилтон – 4-м.

«Старт получился очень интересным, захватывающим и цепляющим. Я бы сказал, что это хорошее начало. Мы не удовлетворены 3-м и 4-м местом, ведь мы настроены подняться выше. Начало хорошее. Мы можем продолжить учиться. У нас много данных.

Я рад за команду, рад за Фреда [Вассера ], за пилотов, за всех инженеров и механиков – как здесь, так и в Маранелло.

Думаю, нужно пристально следить за следующими заездами. Первая часть гонки вышла очень увлекательной: сама идея такого использования энергии, ее контроля кажется очень интересной.

Посмотрим, как все сложится в других гонках. Многие команды продолжат улучшать свои болиды. Мы все собрали много данных после тестов в Бахрейне и Барселоне. У всех команд куча информации, и все попытаются понять, как добиться прогресса.

У меня есть два посыла. Первый: я рад за команду, поскольку она заслуживает такой результат, ведь она очень упорно трудилась. Это хорошее начало, команда едина. Мы продолжаем учиться, у нас есть данные. Начало хорошее. Теперь вперед за работу», – сказал Винья.

