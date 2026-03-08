  • Спортс
  • Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»
12

Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»

В «Феррари» отреагировали на итоги этапа в Мельбурне.

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал результаты Гран-при Австралии, где Шарль Леклер финишировал 3-м, а его напарник Льюис Хэмилтон – 4-м.  

«Старт получился очень интересным, захватывающим и цепляющим. Я бы сказал, что это хорошее начало. Мы не удовлетворены 3-м и 4-м местом, ведь мы настроены подняться выше. Начало хорошее. Мы можем продолжить учиться. У нас много данных.

Я рад за команду, рад за Фреда [Вассера], за пилотов, за всех инженеров и механиков – как здесь, так и в Маранелло.

Думаю, нужно пристально следить за следующими заездами. Первая часть гонки вышла очень увлекательной: сама идея такого использования энергии, ее контроля кажется очень интересной.

Посмотрим, как все сложится в других гонках. Многие команды продолжат улучшать свои болиды. Мы все собрали много данных после тестов в Бахрейне и Барселоне. У всех команд куча информации, и все попытаются понять, как добиться прогресса.

У меня есть два посыла. Первый: я рад за команду, поскольку она заслуживает такой результат, ведь она очень упорно трудилась. Это хорошее начало, команда едина. Мы продолжаем учиться, у нас есть данные. Начало хорошее. Теперь вперед за работу», – сказал Винья.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
Гран-при Австралии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже не знаю как это оценивать. С одной стороны шасси не плохое, первое шасси от Серра и под влиянием Хэма, а не ведро от кардиле , которое некоторые уникомы повесили на сэра и Серра, с другой СУ явно сливает, и возможно очень много, а ФИА преимущество маленькой турбины уничтожает регламентом.
Слили гонку и радуются. Даже если и правда Расселу проиграли бы с Кими точно были шансы забороться без косяка по стратегии
Ответ RusSt
>>с Кими точно были шансы забороться без косяка по стратегии

Усреднённые 50% у Кими лучше всех (83.3сек). И потрясающая стабильность. Накосячил на старте - а дальше шёл очень ровно и не навязывал борьбу Джорджу явно по требованию команды.

Так что ни о какой борьбе с ним речи не шло :(

цифры отсюда https://x.com/FDataAnalysis/status/2030537933770399942?s=20
Ответ akaAzazello
Цифры в чистом воздухе ничего не значат, Рассел тоже поехал быстрее как в лидеры вышел а ты попробуй пройти сначала
Ржу с фанаток сэра, с каждым годом ещё забористее становятся
