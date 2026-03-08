Ландо Норрис: «У «Макларена» примерно такой же темп, как и у «Ред Булл». Плохая новость – отставание от лидеров велико»

Норрис оценил положение «Макларена» после гонки в Мельбурне.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Австралии , на котором занял 5-е место. При этом отставание от победителя гонки Джорджа Расселла составило 51 секунду.

«Думаю, сегодня мы выжали максимум, учитывая наши текущие возможности. Понятно, что мы сильно уступаем лидерам в скорости, но мне удалось неплохо побороться с Максом Ферстаппеном . Вообще я не думал, что нам удастся удержаться впереди – ведь уже к середине гонки Макс оказался прямо позади меня, притом, что стартовал чуть ли не последним. Так что я не слишком надеялся, что мне удастся его сдержать, но нам удалось.

Что касается темпа [и расстановки сил в пелотоне], то тут все сильно меняется в зависимости от того, преследуете ли вы кого-то на трассе или нет, совершаете ли обгоны. Можно ли сказать, что по чистой скорости мы уступили лидерам 50 секунд? Нет. Если бы я большую часть гонки провел на чистой трассе, как Джордж Расселл, и мне не нужно было так часто вести борьбу, я думаю, что в итоге ситуация выглядела бы для нас заметно лучше.

Так что я не думаю, что у «Макларена» все ужасно. Мы «убили» свои шины уже через три круга, у нас как обычно были проблемы с грануляцией передних покрышек – и эта проблема не меняется вне зависимости от того, с какой машиной мы работаем. И над этим нужно подумать. Хорошая новость – у нас есть довольно большой отрыв от машин позади нас. У «Макларена » примерно такой же темп, как и у «Ред Булл ». Плохая новость – отставание от лидеров велико», – рассказал Норрис.

