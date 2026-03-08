  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «В Китае «Астон Мартин» снова будет действовать крайне осторожно. В Японии будут обновления и больше батарей, надеюсь»
6

Фернандо Алонсо: «В Китае «Астон Мартин» снова будет действовать крайне осторожно. В Японии будут обновления и больше батарей, надеюсь»

Алонсо сообщил, что в Китае «Астон Мартин» тоже будет тяжело.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на сход на Гран-при Австралии.

«Я постарался помочь команде, проехав как можно больше кругов. На 14-м круге команда увидела аномалию на телеметрии. Пришлось остановиться, и мы внесли изменения в машину и решили вопрос. Однако через несколько кругов возникла другая проблема, и пришлось сойти в качестве меры предосторожности.

Все более или менее так, как ожидалось. Мы знали, что финишировать будет практически невозможно, но Ланс [Стролл] и я проехали кое-какие хорошие круги. Надеюсь, в Китае мы сделаем следующий шаг в этом направлении», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец рассказал, что команда извлечет уроки из этапа, а также высказался о предстоящих Гран-при Китая и Японии:

«Это всегда полезно. Мы впервые проехали прогревочный круг, впервые была практика старта. В Бахрейне мы не были на трассе в семь вечера, когда гонщики тренировали старты, так что это первый раз. И мы сделали это двумя болидами. Какие-то вещи сработали, другие нет.

Мы провели пит-стоп, который получился неудачным – нужно это улучшить. Пока силовая установка не будет позволять стабильно финишировать, надо прибавлять в небольших областях, над которыми мы не могли работать зимой.

Обновления? Нет, их не будет – времени до Китая слишком мало. Поэтому пришлось действовать так осторожно здесь.

Надеюсь, какие-то обновления будут в Японии, и больше запасных деталей. Думаю, в Японии будет больше батарей, и мы получим возможность сильнее нагружать машину, понимая, что сможем ее починить. Но в Китае снова придется действовать крайне осторожно».

Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся

Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
Гран-при Японии
logoЛанс Стролл
Гран-при Австралии
Гран-при Китая
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
