Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»

В «Мерседесе» подвели итоги этапа в Мельбурне.

Руководитель «Мерседеса» прокомментировал результаты Гран-при Австралии, где немецкая команда сделала дубль.

– Мы увидели подтверждение того, что те, кто называл новую «Ф-1» незрелищной, оказались совершенно неправы. Перед стартом мы думали, что победить будет немного проще. «Феррари » провела блестящий старт, вероятно, нам помогла выбранная стратегия: мы получили преимущество за счет «окна» пит-стопов, поскольку с точки зрения темпа разница была небольшой.

– Вы думали, что «Феррари» заедет на пит-стоп сразу после вас?

– Да, меня удивило, что они так не поступили, особенно если учитывать, что время на принятие решения было. Но после гонки всегда легко обсуждать правильность выбора: пока ты на трассе, ситуация ясна не на 100 процентов.

– «Мерседес» подтвердил скорость, показанную в квалификации…

– Нет, не совсем. В чистом воздухе легче показывать более высокий темп. Когда вы боретесь с другими, вы мало что можете сделать, чтобы изменить ситуацию – и именно это проявилось. У «Феррари» были чуть более свежие шины, и с точки зрения темпа они были с нами на равных. Меня удивило, насколько близко они оказались.

– Вы ожидали от «Феррари» такой мощный старт гонки?

– Да, это было предсказуемо. Мы знали, что они хорошо подготовились к стартам. При работе с энергией они выглядели сильно как в обороне, так и в атаке. В начале гонки никто не мог помешать Шарлю [Леклеру].

– Как бы вы оценили первый Гран-при новой эпохи?

– Нам всем было любопытно, как все пройдет. Если не говорить о сложном старте, все вышло хорошо. Гонка несильно отличается от того, как все проходило в прошлых сезонах, даже несмотря на то что Мельбурн – это один из самых требовательных к энергии треков. Мы начали сезон на одной из худших в плане зрелищности трасс, но гонка прошла хорошо. Посмотрим, как все сложится в Шанхае, мы просто надеемся на лучшее, чтобы было хорошее шоу.

