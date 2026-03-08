  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
24

Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»

В «Мерседесе» подвели итоги этапа в Мельбурне.

Руководитель «Мерседеса» прокомментировал результаты Гран-при Австралии, где немецкая команда сделала дубль.

– Мы увидели подтверждение того, что те, кто называл новую «Ф-1» незрелищной, оказались совершенно неправы. Перед стартом мы думали, что победить будет немного проще. «Феррари» провела блестящий старт, вероятно, нам помогла выбранная стратегия: мы получили преимущество за счет «окна» пит-стопов, поскольку с точки зрения темпа разница была небольшой.

– Вы думали, что «Феррари» заедет на пит-стоп сразу после вас?

– Да, меня удивило, что они так не поступили, особенно если учитывать, что время на принятие решения было. Но после гонки всегда легко обсуждать правильность выбора: пока ты на трассе, ситуация ясна не на 100 процентов.

– «Мерседес» подтвердил скорость, показанную в квалификации…

– Нет, не совсем. В чистом воздухе легче показывать более высокий темп. Когда вы боретесь с другими, вы мало что можете сделать, чтобы изменить ситуацию – и именно это проявилось. У «Феррари» были чуть более свежие шины, и с точки зрения темпа они были с нами на равных. Меня удивило, насколько близко они оказались.

– Вы ожидали от «Феррари» такой мощный старт гонки?

– Да, это было предсказуемо. Мы знали, что они хорошо подготовились к стартам. При работе с энергией они выглядели сильно как в обороне, так и в атаке. В начале гонки никто не мог помешать Шарлю [Леклеру].

– Как бы вы оценили первый Гран-при новой эпохи?

– Нам всем было любопытно, как все пройдет. Если не говорить о сложном старте, все вышло хорошо. Гонка несильно отличается от того, как все проходило в прошлых сезонах, даже несмотря на то что Мельбурн – это один из самых требовательных к энергии треков. Мы начали сезон на одной из худших в плане зрелищности трасс, но гонка прошла хорошо. Посмотрим, как все сложится в Шанхае, мы просто надеемся на лучшее, чтобы было хорошее шоу.      

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
24 комментария
Как раз таки не удивило) это же Феррари
Мне понравилось как Льюис гнул свою линию, в отличие от Шарля. С этими крет… можно и нужно вести «диалог». Тогда хоть какой-то шанс появляется.
Ответ priova 2
Мне понравилось как Льюис гнул свою линию, в отличие от Шарля. С этими крет… можно и нужно вести «диалог». Тогда хоть какой-то шанс появляется.
Своя линия появилась бы поедь он на пит-стоп на втором круге ск или потребуй еще один пит, чтобы атаковать. А так снова очевидные всем вещи проговорил и согласился со стратегией
Ответ Schiaff1no
Своя линия появилась бы поедь он на пит-стоп на втором круге ск или потребуй еще один пит, чтобы атаковать. А так снова очевидные всем вещи проговорил и согласился со стратегией
Заезжать на пит где тебя не ждут?) Такие себе выстраивания отношений, даже со «стратегами» Феррари.
А если еще представить как итальянцы красиво умеют удивляться «сюрпризам», Льюису в такой ситуации не позавидуешь. Вот и приходится все тысячу раз перепроверять и уточнять точно ли они поняли все.
Если отбросить мысли про сброс газа, медленные болиды, обгонные режимы и сумасшедшее преимущество мерса в квале то первая половина гонки смотрелась действительно эффектно, хотя по ощущениям у мерса всё таки большое преимущество и в чистом гоночном темпе тоже
А нас, фанатов Феррари, не удивило.
Ответ Виталий Выговский
А нас, фанатов Феррари, не удивило.
На самом деле удивиться можно было. Там же было 2 возможности. ОК, первую профукали, но вторая-то была еще лучше и уже все было очевидно, но нет.
Ответ MUTbKA
На самом деле удивиться можно было. Там же было 2 возможности. ОК, первую профукали, но вторая-то была еще лучше и уже все было очевидно, но нет.
Им судьи не дали возможность заехать во время второго ВСК, закрыв питлейн перед ними.
Да что тут удивительного... А, авось бы поборолись за 2-3 место, а так...
Ответ sfairait
Да что тут удивительного... А, авось бы поборолись за 2-3 место, а так...
Ну Антонелли они бы на опыте обошли бы, мне кажется, но стратеги были против
Потому что заезжать после мерседеса вообще не имело уже никакого смысла. Заезжать надо было первыми.
Соглашусь с Вольфом, странное решение мостика Феррари. К тому же в гонке темп их был вполне сопоставим, никаких огромных отрывов в секунду нет и в помине. Вполне могли бы побороться и за победу. Вывод после гонки простой - самовоза у Мерса пока нет.
Ответ Фокс Малдер_1116172070
Соглашусь с Вольфом, странное решение мостика Феррари. К тому же в гонке темп их был вполне сопоставим, никаких огромных отрывов в секунду нет и в помине. Вполне могли бы побороться и за победу. Вывод после гонки простой - самовоза у Мерса пока нет.
есть самовоз. в том смысле, что в течение года станет понятно, что Мерседес будет уезжать от всех.
Да,заедь во время может приехали бы 2-3,Леклер круто сражался с Расселом,однако Мерс пока самый быстрый,Феррари чуть позади,далее быки и маки примерно наравне,потом наверное младшие быки и хаас,далее ауди и альпин,уильямс,кадиллак и самый яркий аутсайдер АМ
Гонка хорошая,но как и почти все пилоты говорят разве это гонки?заряжают машину,едут накатом....
Линдблад впечатлил,Лоусон разочаровал,ну и Пиастри....как можно так было дома выступить....
Мне думается это мало кого удивило )
