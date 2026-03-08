Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»

Линдблад доволен дебютом в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад подвел итоги Гран-при Австралии .

Линдбладу в дебютной гонке удалось набрать очки, финишировав на восьмом месте.

«Дело не только в том, что мне удалось набрать первые очки в дебютной гонке в «Ф-1»! В какой-то момент на первом круге мне даже удалось выйти на третье место. Так что да, было довольно безумно [в дебютном заезде] бороться с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и всеми этими ребятами.

Я горжусь тем, как провел этот уик-энд. Я не допускал ошибок и выжимал максимум из болида почти в каждой сессии», – рассказал Линдблад.

