Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
Линдблад доволен дебютом в «Ф-1».
Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад подвел итоги Гран-при Австралии.
Линдбладу в дебютной гонке удалось набрать очки, финишировав на восьмом месте.
«Дело не только в том, что мне удалось набрать первые очки в дебютной гонке в «Ф-1»! В какой-то момент на первом круге мне даже удалось выйти на третье место. Так что да, было довольно безумно [в дебютном заезде] бороться с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и всеми этими ребятами.
Я горжусь тем, как провел этот уик-энд. Я не допускал ошибок и выжимал максимум из болида почти в каждой сессии», – рассказал Линдблад.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Молодец!!!