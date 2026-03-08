Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)

Алонсо улучшил свой рекорд по числу сезонов в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сошел на Гран-при Австралии , но начал свой 23-й сезон в «Формуле-1».

Двукратный чемпион мира остается рекордсменом по данному показателю.

Льюис Хэмилтон из «Феррари» начал 20-й год в «Ф-1» и вышел на чистое второе место в истории. Семикратный обладатель титула опередил Рубенса Баррикелло , Михаэля Шумахера и Кими Райкконена (по 19). Британец занял четвертую позицию по итогам гонки в Мельбурне.

Ближайшими преследователями Алонсо и Хэмилтона из числа действующих пилотов являются Серхио Перес из «Кадиллака» (15) и гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг (начнет 15-й сезон в Китае, поскольку не стартовал в Австралии).

