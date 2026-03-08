  • Спортс
  Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
20

Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»

Ньюи объяснил причину схода Алонсо.

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи подвел итоги Гран-при Австралии: Фернандо Алонсо сошел, Ланс Стролл проиграл лидерам 15 кругов после длительного пребывания в боксах и не был классифицирован.

«Сегодняшний день был в первую очередь возможностью узнать больше о AMR26.

Обе машины стартовали, и когда стало ясно, что не получится сражаться за очки, мы приняли решение позвать пилотов в боксы и проверить болиды.

Затем команда попросила Фернандо сойти, чтобы сберечь компоненты. Данные и уроки, полученные в этот уик-энд, помогут нам при подготовке к следующему этапу [в Китае]», – сообщил Ньюи.

Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся

Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
Астон Мартин
Эдриан Ньюи
Гран-при Австралии
Гран-при Китая
Фернандо Алонсо
Ланс Стролл
Формула-1
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О да, ох уж эта старая-добрая сборка данных...
Рекомендуем