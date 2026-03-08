Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»

Ньюи объяснил причину схода Алонсо.

Руководитель «Астон Мартин » Эдриан Ньюи подвел итоги Гран-при Австралии: Фернандо Алонсо сошел, Ланс Стролл проиграл лидерам 15 кругов после длительного пребывания в боксах и не был классифицирован.

«Сегодняшний день был в первую очередь возможностью узнать больше о AMR26.

Обе машины стартовали, и когда стало ясно, что не получится сражаться за очки, мы приняли решение позвать пилотов в боксы и проверить болиды.

Затем команда попросила Фернандо сойти, чтобы сберечь компоненты. Данные и уроки, полученные в этот уик-энд, помогут нам при подготовке к следующему этапу [в Китае ]», – сообщил Ньюи.

Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся

