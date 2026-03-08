Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»

Расселл ответил на критику Норриса в адрес новой «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл по итогам Гран-при Австралии высказался о критике в адрес новых болидов, которые позволили себе несколько гонщиков – наиболее громкие заявления сделали Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.

«Вряд ли бы Ландо говорил то же самое, если бы побеждал. На самом деле, в прошлом году мы были недовольны эффектом подпрыгивания болида и тем, что подвеску приходилось делать слишком уж жесткой. У всех были проблемы со спиной, гонщики открыто на это жаловались. При этом пилоты «Макларена» [боровшиеся за титул] говорили, что у них вообще нет проблем с подпрыгиванием болидов, хотя на самом деле мы, смотря на них со стороны видели, что эти проблемы у них были.

Так что на самом деле все в первую очередь смотрят только на себя. В этом смысле все мы, гонщики, весьма эгоистичны. Правда в том, что в прошлом году у нас был такой же двигатель, как у «Макларена» – но в «Макларене» сработали лучше нас и победили.

Теперь же у «Макларена » снова такой же двигатель, как у «Мерседеса » – и такими же двигателями пользуются в «Альпин» и «Уильямсе», – но пока мы выступаем лучше них. И это нормально, таковы правила игры.Сейчас в чемпионате 22 гонщика. Когда нас было меньше, износ шин был ниже, когда все вроде бы были довольны, на самом деле все постоянно жаловались на то, что гонки получаются очень скучными. Сейчас гонщики не всем довольны, но зрители говорят, что это была отличная гонка. Нельзя угодить всем. Мне кажется, нужно дать «Формуле-1» шанс и посмотреть, что будет после еще нескольких гонок», – рассказал Расселл.

