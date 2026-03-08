  • Спортс
  Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
17

Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»

Расселл ответил на критику Норриса в адрес новой «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл по итогам Гран-при Австралии высказался о критике в адрес новых болидов, которые позволили себе несколько гонщиков – наиболее громкие заявления сделали Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.

«Вряд ли бы Ландо говорил то же самое, если бы побеждал. На самом деле, в прошлом году мы были недовольны эффектом подпрыгивания болида и тем, что подвеску приходилось делать слишком уж жесткой. У всех были проблемы со спиной, гонщики открыто на это жаловались. При этом пилоты «Макларена» [боровшиеся за титул] говорили, что у них вообще нет проблем с подпрыгиванием болидов, хотя на самом деле мы, смотря на них со стороны видели, что эти проблемы у них были.

Так что на самом деле все в первую очередь смотрят только на себя. В этом смысле все мы, гонщики, весьма эгоистичны. Правда в том, что в прошлом году у нас был такой же двигатель, как у «Макларена» – но в «Макларене» сработали лучше нас и победили.

Теперь же у «Макларена» снова такой же двигатель, как у «Мерседеса» – и такими же двигателями пользуются в «Альпин» и «Уильямсе», – но пока мы выступаем лучше них. И это нормально, таковы правила игры.Сейчас в чемпионате 22 гонщика. Когда нас было меньше, износ шин был ниже, когда все вроде бы были довольны, на самом деле все постоянно жаловались на то, что гонки получаются очень скучными. Сейчас гонщики не всем довольны, но зрители говорят, что это была отличная гонка. Нельзя угодить всем. Мне кажется, нужно дать «Формуле-1» шанс и посмотреть, что будет после еще нескольких гонок», – рассказал Расселл.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Австралии
По воле случая, девушка, которая совсем не в теме Ф1, была вынуждена смотреть со мной 8 сезон DtS.
И помимо ожидаемых "А это кто? Леклер? Такой милашка" , "Норрис такой забавный" и тут "А этот Рассел сколько титулов выиграл? 0? А весь такой на понтах. Неприятный тип".

Что же станет с Принцессой Уэльской когда он выиграет титул :)
Ответ Gizer_1116541898
По воле случая, девушка, которая совсем не в теме Ф1, была вынуждена смотреть со мной 8 сезон DtS. И помимо ожидаемых "А это кто? Леклер? Такой милашка" , "Норрис такой забавный" и тут "А этот Рассел сколько титулов выиграл? 0? А весь такой на понтах. Неприятный тип". Что же станет с Принцессой Уэльской когда он выиграет титул :)
По воле случая, не смотрел ни один сезон DtS. И девушка моя не смотрела. Но когда я вчера зарядил 20-ку на победу Расселла в квале за 1.77, она это оценила по достоинству.
Ответ ЭЮЯ
По воле случая, не смотрел ни один сезон DtS. И девушка моя не смотрела. Но когда я вчера зарядил 20-ку на победу Расселла в квале за 1.77, она это оценила по достоинству.
В январе зашортил биток с эфиром по косарю с сотым плечом, теперь у меня каждую неделю новая девушка.
проблемы с дельфинированием были в 22, немного в 23 году.
В прошлом году они встречались вообще в единичных случаях.

ну а кто виноват, что ваши инженеры решили в 22 году зероподы делать и провалились с концпецией?

расселу бы рот вообще не открывать, он ни одной вменяемой мысли не может выдать
Вряд ли бы ты так говорил, если бы проигрывал.
Вопрос в том, чтобы бы ты говорил, если бы не космовоз.
Ответ -=Flash=-
Вопрос в том, чтобы бы ты говорил, если бы не космовоз.
Так он ровно про это и говорит мне нравится потому что я выигрываю а им не нравится потому что они не выигрывают а не потому что регламент машины бла бла
Ответ RusSt
Так он ровно про это и говорит мне нравится потому что я выигрываю а им не нравится потому что они не выигрывают а не потому что регламент машины бла бла
все бы ничего , если бы не их фокус с мотором , глупо так радоваться , ему бы поскромнее себя вести , всем понятно что благодаря двигателю такое временное преимущество , только видимо не ему
