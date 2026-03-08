Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, как ему удалось прорваться на десятую позицию на старте Гран-при Австралии.
Британская команда считается худшей в «Формуле-1» на сегодняшний день. Из-за технических сложностей и недостатка запасных деталей Алонсо не смог завершить гонку, а его напарник Ланс Стролл проиграл соперникам 15 кругов после длительного пребывания в боксах.
«На первом круге больше решают инстинкты, чем мотор. 24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Испанец также отметил, у проблемной машины AMR26 не возникло трудностей со стартом:
«Нет, скорее дело в том, что [новым] двигателям нужно больше времени, чтобы раскрутить турбину. Но в остальном разница с прошлым годом небольшая. Старт не был сложным для нашего болида».
Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся
https://vkvideo.ru/video-223209037_456239207?t=10s
Стартовать будут как Феррари и ехать как Мерс.