  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
23

Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»

Алонсо сообщил о превосходстве над соперниками после Мельбурна.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, как ему удалось прорваться на десятую позицию на старте Гран-при Австралии.

Британская команда считается худшей в «Формуле-1» на сегодняшний день. Из-за технических сложностей и недостатка запасных деталей Алонсо не смог завершить гонку, а его напарник Ланс Стролл проиграл соперникам 15 кругов после длительного пребывания в боксах.

«На первом круге больше решают инстинкты, чем мотор. 24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец также отметил, у проблемной машины AMR26 не возникло трудностей со стартом:

«Нет, скорее дело в том, что [новым] двигателям нужно больше времени, чтобы раскрутить турбину. Но в остальном разница с прошлым годом небольшая. Старт не был сложным для нашего болида».

Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
Гран-при Австралии
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Внутри у Алонсо бомбит знатно ,но он понимает если щас он включит режим Аля как в Макларене или Феррари то сразу пойдет на три буквы,т.к. никому не нужен 50 летний дед с зарплатой как у топ гонщика .Логичнее молодого проспекта подписать
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Внутри у Алонсо бомбит знатно ,но он понимает если щас он включит режим Аля как в Макларене или Феррари то сразу пойдет на три буквы,т.к. никому не нужен 50 летний дед с зарплатой как у топ гонщика .Логичнее молодого проспекта подписать
Комментарий скрыт
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Внутри у Алонсо бомбит знатно ,но он понимает если щас он включит режим Аля как в Макларене или Феррари то сразу пойдет на три буквы,т.к. никому не нужен 50 летний дед с зарплатой как у топ гонщика .Логичнее молодого проспекта подписать
Логичнее и дешевле.
Алонсо - уникум
Ответ Alexander62
Алонсо - уникум
Комментарий скрыт
У Франко тоже хорошие инстинкты
https://vkvideo.ru/video-223209037_456239207?t=10s
Ответ Sebastian Pereira
У Франко тоже хорошие инстинкты https://vkvideo.ru/video-223209037_456239207?t=10s
Феноминальный сэйв.
Ответ Grigpar
Феноминальный сэйв.
Во истину! У Аджара в Ф2 был похожий в туннеле Монако.
Прорыв на старте был великолепен, как в старые добрые.
Когда Астон и Хонда допилят машину, они никому не скажут, но будут знаки. Сегодня был первый.
Стартовать будут как Феррари и ехать как Мерс.
Ответ Gizer_1116541898
Когда Астон и Хонда допилят машину, они никому не скажут, но будут знаки. Сегодня был первый. Стартовать будут как Феррари и ехать как Мерс.
Да особо и делать ничего не надо, надежность подятнуть, а дальше Нандо сам затащит на инстинктах.
25 лет лучший, 2 титула
Ответ Turist-o
25 лет лучший, 2 титула
Лучший гонщик и титулы - разные понятия. Чемпионом станет Рассел, а лучший сейчас Макс.
Ответ Proper Chels
Лучший гонщик и титулы - разные понятия. Чемпионом станет Рассел, а лучший сейчас Макс.
Ну да, а до этого 25 лет лучший был Алонсо. 25 кратный лучший получается 😂😂😂
С учётом как быстро погасли огни, у Алонсо всё ещё топ реакция. Прорыв был классный. Но было очевидно, что долго в десятке не удержится.
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
О чем я и говорил появился Влеикий Алонсо когда его протеже на несколько кругов попал на десятое место 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ты говорил, что Алонсо в этом году будет в зеркале заднего вида снисходительно смотреть на «круговых» :)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
51 минуту назад
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Руководитель «Кадиллака»: «Нужно работать над улучшением надежности болида»
вчера, 18:48
Жак Вильнев о Гран-при Австралии: «Все получилось очень неплохо. Первая половина заезда была интенсивной»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем