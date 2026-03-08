Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в ФИА и «Ф-1» что-то предпримут. Ведь о проблемах говорю не только я»

Ферстаппен надеется на перемены в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Австралии вновь высказал свои опасения относительно проблем, которые возникли в гонках после перехода на новый технический регламент.

«Думаю, [ФИА и «Формуле-1»] нужно беспокоиться не о гонках, а о правилах. Они задают [гонщикам] вопросы, я сообщаю им свое мнение – о том, что я бы хотел видеть в «Ф-1», что будет лучше для спорта, ведь мне не все равно. Я люблю гонки и хочу, чтобы они стали лучше в сравнении с тем, что мы видим сейчас. Посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, что уже по ходу этого сезона мы сможем что-то изменить, найти какие-то решения, чтобы гонки стали больше нравиться всем сторонам.

Я полагаю, что ФИА и «Формула-1» хотят слушать [мнения гонщиков], но я надеюсь, что они также предпримут какие-то действия. Ведь о проблемах говорю не только я. Очень много людей говорят о том же самом – будь то гонщики или болельщики.

Ведь мы хотим лучшего для этого спорта. Это не критика ради критики. У нас есть на то причины. Мы хотим, чтобы «Формула-1 » оставалась «Формулой-1». Ну, знаете, настоящей «Формулой-1», а не на стероидах, а сейчас все совсем не так», – рассказал Ферстаппен.

