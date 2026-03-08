Фредерик Вассер: «Мерседес» был сильнее «Феррари» на протяжении всего уик-энда»

В «Феррари» подвели итоги Гран-при Австралии.

Руководитель «Феррари » считает, что если бы Скудерия попыталась повторить стратегию «Мерседеса » на Гран-при Австралии, то все равно не смогла бы побороться за победу.

«Не знаю, справились бы мы лучше, если бы разделили стратегии. У меня нет магического шара – но я все же так не думаю. Когда «Мерседес» отправился на пит-стоп, было трудно представить, что они смогут проехать гонку с одной остановкой.

Наша задача заключалась в том, чтобы сделать пит-стоп как можно позже, но затем нам не повезло со второй виртуальной машиной безопасности – когда пит-лейн оказался закрыт. Но так уж сложилось.

Думаю, «Мерседес» был сильнее нас на протяжении всего уик-энда. Хотя для нас это хорошее начало. Мы знаем, в каком положении находимся, и впереди у нас много работы, предстоит многое улучшить перед следующей гонкой.

К Китаю нам нужно внести несколько улучшений. Я уже сказал, что увиденное в Мельбурне не имеет значения. Вопрос в том, как нам стать лучше и насколько далеко вперед мы продвинемся в течение сезона. У нас очень длинный список того, что нужно улучшить.

Трасса в Китае совершенно отличается от местного трека. Мельбурн – один из сложнейших этапов с точки зрения работы с энергией из-за его длинной прямой вплоть до 12-го поворота. В Китае все будет по-другому, включая температуры. Не думаю, что «Мерседес» опустится до 10-го места, но картина будет немного иной», – сказал Вассер .

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

