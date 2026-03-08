  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Мерседес» был сильнее «Феррари» на протяжении всего уик-энда»
7

Фредерик Вассер: «Мерседес» был сильнее «Феррари» на протяжении всего уик-энда»

В «Феррари» подвели итоги Гран-при Австралии.

Руководитель «Феррари» считает, что если бы Скудерия попыталась повторить стратегию «Мерседеса» на Гран-при Австралии, то все равно не смогла бы побороться за победу.

«Не знаю, справились бы мы лучше, если бы разделили стратегии. У меня нет магического шара – но я все же так не думаю. Когда «Мерседес» отправился на пит-стоп, было трудно представить, что они смогут проехать гонку с одной остановкой.

Наша задача заключалась в том, чтобы сделать пит-стоп как можно позже, но затем нам не повезло со второй виртуальной машиной безопасности – когда пит-лейн оказался закрыт. Но так уж сложилось.

Думаю, «Мерседес» был сильнее нас на протяжении всего уик-энда. Хотя для нас это хорошее начало. Мы знаем, в каком положении находимся, и впереди у нас много работы, предстоит многое улучшить перед следующей гонкой.

К Китаю нам нужно внести несколько улучшений. Я уже сказал, что увиденное в Мельбурне не имеет значения. Вопрос в том, как нам стать лучше и насколько далеко вперед мы продвинемся в течение сезона. У нас очень длинный список того, что нужно улучшить.

Трасса в Китае совершенно отличается от местного трека. Мельбурн – один из сложнейших этапов с точки зрения работы с энергией из-за его длинной прямой вплоть до 12-го поворота. В Китае все будет по-другому, включая температуры. Не думаю, что «Мерседес» опустится до 10-го места, но картина будет немного иной», – сказал Вассер.  

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
logoМерседес
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Австралии
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И все же феррари проделали отличную работу и выкатили норм болид. Без читов они бы вполне боролись с мерсом за лидерство.
Ответ Rodbert
И все же феррари проделали отличную работу и выкатили норм болид. Без читов они бы вполне боролись с мерсом за лидерство.
Без читов они были бы первые скорее всего)
Мы итак были медленее поэтому еще подкинули проблем Леклеру чтобы он уже точно не вывез . логично звучит
Читаю кучу текста и перед глазами вижу: "бла-бла-бла-потенциал-бла-бла-бла"
Как не крути, но сегодня фуры реально были конкурентноспособны. Да и Макс тоже судя по всему. Поэтому сезон обещает быть интересным.
У мерса а любом случае больше мощности ДВС, больше мощности в батарее, даже если фуры будут заряжать свою батарею лучше в Китае, то Мерс сможет использовать больше мощности в любом случае.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
7 минут назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
сегодня, 13:07
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем