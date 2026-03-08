Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»
Расселл после победы заявил, что доволен болидом и двигателем «Мерседеса».
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл эмоционально отреагировал на первое место по итогам Гран-при Австралии.
«Очень здорово, очень здорово!
Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор. Отлично справились», – сказал британец по радио после финиша.
«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»
«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
