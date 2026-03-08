  • Спортс
  • Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»
13

Расселл после победы заявил, что доволен болидом и двигателем «Мерседеса».

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл эмоционально отреагировал на первое место по итогам Гран-при Австралии.

«Очень здорово, очень здорово!

Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор. Отлично справились», – сказал британец по радио после финиша.

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
Гран-при Австралии
logoМерседес
logoФормула-1
13 комментариев
Мне нравится эта машина мне нравится этот мотор мне нравится это формула 1 мне нравится гоняться с самим собой, давайте кубок и начинаем следующий сезон)
Ответ Тима Тимощенко
Мне нравится эта машина мне нравится этот мотор мне нравится это формула 1 мне нравится гоняться с самим собой, давайте кубок и начинаем следующий сезон)
Где я получу еще один кубок!
Мне нравится этот корабль, мне нравится эта команда, мне вообще всё нравится, сэр!
Ответ pan_admiral
Мне нравится этот корабль, мне нравится эта команда, мне вообще всё нравится, сэр!
П-поднять п-паруса!
Конечно! Как в нищете на короля-опрессора роптать, так это дело храбрых. А как сам королем стал, так грех положением не воспользоваться и не продолжить тиранию. Так ведь, Джорджик? Власть плохая, только если я не у власти. Самовоз плохой, только если не у меня. Все как всегда
Какой чудесный день
Какой чудесный пень
Какой чудесный Я...
Любому человеку на месте Джорджа нравился бы этот болид
Мне нравится как мы превозмогли
Сказал бы просто , я так рад что у меня самовозка , в принципе так и сказал только завернуто
Почитать бы его слова после 1 июня 🤣🤣🤣
Читерский мотор
Ответ Dark.Babysitter
Читерский мотор
Ну в целом мерсы просто чётко трактовали регламент и нашли лазейку, то же самое могла сделать любая команда, но не сделала. А начали ныть что это вне правил.
