Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»

Расселл после победы заявил, что доволен болидом и двигателем «Мерседеса».

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл эмоционально отреагировал на первое место по итогам Гран-при Австралии .

«Очень здорово, очень здорово!

Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор. Отлично справились», – сказал британец по радио после финиша.

