Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись впечатлениями от поведения новых болидов на трассе.
По словам Норриса, ему не нравится сложившаяся ситуация со слишком большим влиянием электрической составляющей двигателя.
«Гонки стали слишком уж хаотичными. Это и правда настоящий хаос, рано или поздно все закончится очень большой аварией. Сейчас нам на трассе остается только ждать, когда что-то пойдет не так.
И это не слишком приятно. Но сделать с этим мы прямо сейчас ничего не можем. И это досадно. Обгоны стали слишком искусственными, неестественными – все зависит от того, как в той или иной ситуации сработает двигатель [и электрический заряд батареи], порой все происходит вообще случайным образом.
То есть порой ты можешь разом потерять сразу пять позиции – и при этом ты вообще ничего не сможешь с этим сделать. Но мы сейчас не можем никак изменить эту ситуацию, так что и обсуждать ее я смысла не вижу», – рассказал Норрис.
И " интересного" тут - мало . " Неожиданного" - много , а интересного ( для меня интересно то , что я сам лично в данный момент ( а не потом , когда через минуту мне все объяснят !) - не очень ...
Сумбурно . Каша какая-то из стартов , обгонов , электрики , торможений, наборов скорости , сбросов скорости , поломок - остановок ...
Кому сумбур нравится - тому интересно , кому нужно понимание и " порядок" - раздражает ...
После гонки: "регламент говно, обгоны слишком неестественные"
Я лично после гонки больше смягчился к регламенту. Как зрителю смотреть на борьбу Леклера и Рассела, постоянные размены в середине пелотона мне было гораздо интереснее, чем на опостылевшие ДРС-паравозики с обгонами в одном месте на трассе. Идея с зарядкой батареи требует доработки конечно (супер-клиппинг - чистое зло), но в эпоху неубиваемых шин и отсутствия дозаправок работа с накапливанием энергии - это хоть какой-то способ заставить пилотов думать за рулём, сделать гонки более непредсказуемыми.