Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»

Норрису не нравятся новые болиды «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись впечатлениями от поведения новых болидов на трассе.

По словам Норриса, ему не нравится сложившаяся ситуация со слишком большим влиянием электрической составляющей двигателя.

«Гонки стали слишком уж хаотичными. Это и правда настоящий хаос, рано или поздно все закончится очень большой аварией. Сейчас нам на трассе остается только ждать, когда что-то пойдет не так.

И это не слишком приятно. Но сделать с этим мы прямо сейчас ничего не можем. И это досадно. Обгоны стали слишком искусственными, неестественными – все зависит от того, как в той или иной ситуации сработает двигатель [и электрический заряд батареи], порой все происходит вообще случайным образом.

То есть порой ты можешь разом потерять сразу пять позиции – и при этом ты вообще ничего не сможешь с этим сделать. Но мы сейчас не можем никак изменить эту ситуацию, так что и обсуждать ее я смысла не вижу», – рассказал Норрис.

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Гран-при Австралии
И так говорят все в пелетоне кроме лицемера Расселла на космовозе. Новый регламент воистину 💩
Согласен абсолютно, всё верно сказал. И оказывается, большая авария на старте уже едва не произошла, но в трансляции почему-то этого не показали (я не видел)
так сам же 2 недели назад говорил о том, что ему нравятся новые болиды
Ответ mikhailovich
так сам же 2 недели назад говорил о том, что ему нравятся новые болиды
Так 2 недели назад он не гонял гонку с обгонами, он наматывал круги без оглядки на других гонщиков
А зрителям - совсем тухло ... Не знаешь ( не успеваешь заметить , как и что там мигает на зарядке ! ) , что там у пилота с зарядом , не понимаешь сразу ( потом- то объяснят , что и как , но во время гонки - совершенно ни понятно !) , почему этот обогнал этого , а потом произошел обратный обгон . Догадываешься , почему пилот вдруг сбросил скорость за 100 метров до поворота , но точно не знаешь .
И " интересного" тут - мало . " Неожиданного" - много , а интересного ( для меня интересно то , что я сам лично в данный момент ( а не потом , когда через минуту мне все объяснят !) - не очень ...
Сумбурно . Каша какая-то из стартов , обгонов , электрики , торможений, наборов скорости , сбросов скорости , поломок - остановок ...
Кому сумбур нравится - тому интересно , кому нужно понимание и " порядок" - раздражает ...
Полностью согласен с Ландышем. Вроде и обгоны среди лидеров были, и борьба была, но всё это выглядело как-то пресно, без драйва. Возможно, в дальнейшем станет лучше, но сейчас это всё уныние и печаль.
Ответ Alex1307
Полностью согласен с Ландышем. Вроде и обгоны среди лидеров были, и борьба была, но всё это выглядело как-то пресно, без драйва. Возможно, в дальнейшем станет лучше, но сейчас это всё уныние и печаль.
Для зумеров, наверное, самое то. Либерти омолаживает аудиторию(
До гонки: "регламент говно, обгонов не будет вообще"
После гонки: "регламент говно, обгоны слишком неестественные"
Я лично после гонки больше смягчился к регламенту. Как зрителю смотреть на борьбу Леклера и Рассела, постоянные размены в середине пелотона мне было гораздо интереснее, чем на опостылевшие ДРС-паравозики с обгонами в одном месте на трассе. Идея с зарядкой батареи требует доработки конечно (супер-клиппинг - чистое зло), но в эпоху неубиваемых шин и отсутствия дозаправок работа с накапливанием энергии - это хоть какой-то способ заставить пилотов думать за рулём, сделать гонки более непредсказуемыми.
Ответ limitforever
До гонки: "регламент говно, обгонов не будет вообще" После гонки: "регламент говно, обгоны слишком неестественные" Я лично после гонки больше смягчился к регламенту. Как зрителю смотреть на борьбу Леклера и Рассела, постоянные размены в середине пелотона мне было гораздо интереснее, чем на опостылевшие ДРС-паравозики с обгонами в одном месте на трассе. Идея с зарядкой батареи требует доработки конечно (супер-клиппинг - чистое зло), но в эпоху неубиваемых шин и отсутствия дозаправок работа с накапливанием энергии - это хоть какой-то способ заставить пилотов думать за рулём, сделать гонки более непредсказуемыми.
Разрывы между командами пока гигантские, но так вроде всегда при новых регламентах было, к тому же из топ-4 никто сильно не провалился, в рамках гонки обновлений вполне могут нагнать Мерседес. Да и сегодня Феррари при нормальной стратегии могло побороться за победу. Фишка со стартами у них прям крутая, в кои-то веки инженеры из Маранелло действительно оказались хитрее всех.
Очень странные обгоны. Раньше обгоны сильней сводились к битве траекторий на трассе Теперь обгоны это про "кто быстрее зарядит батарею и использует её в нужный момент, не тратя её в менее подходящих ситуациях.". Теперь это битва обгонов, а не битва защит.
Норис смог минимизировать потери в гонке и умудрился не пропустить ферстапена (и даже не дал ему возможность совершить попытку атаки), но очевидно что у макларена сейчас самая слабая машина среди топов, 4-я по скорости как и предполагалось, минута отставания - это полный пздец. Повезло еще что сошел аджар и ферстапен стартовал с последних рядов, иначе бы они конечно финишировали впереди нориса.
А недостатки будут?
Ответ rzqhbbqd4c
А недостатки будут?
А достоинства? Когда все начнут стабильно стартовать, то обгоны закончатся.
Поживем- увидим
