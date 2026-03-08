Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»

Норрису не нравятся новые болиды «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Австралии , поделившись впечатлениями от поведения новых болидов на трассе.

По словам Норриса, ему не нравится сложившаяся ситуация со слишком большим влиянием электрической составляющей двигателя.

«Гонки стали слишком уж хаотичными. Это и правда настоящий хаос, рано или поздно все закончится очень большой аварией. Сейчас нам на трассе остается только ждать, когда что-то пойдет не так.

И это не слишком приятно. Но сделать с этим мы прямо сейчас ничего не можем. И это досадно. Обгоны стали слишком искусственными, неестественными – все зависит от того, как в той или иной ситуации сработает двигатель [и электрический заряд батареи], порой все происходит вообще случайным образом.

То есть порой ты можешь разом потерять сразу пять позиции – и при этом ты вообще ничего не сможешь с этим сделать. Но мы сейчас не можем никак изменить эту ситуацию, так что и обсуждать ее я смысла не вижу», – рассказал Норрис.

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?