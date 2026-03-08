Льюис Хэмилтон: «Уверен, «Феррари» сможет сократить отставание от «Мерседеса»

Хэмилтон рассчитывает бороться за победы в сезоне-2026.

Пилот «Феррари » прокомментировал 4-е место на Гран-при Австралии, отказавшись рассуждать о том, как могла сложиться гонка, если бы в Скудерии приняли решение о более раннем пит-стопе.

«Нет, мне нужно все изучить, но я очень горжусь командой. Они отлично постарались, чтобы сделать такую машину. Конечно, мы не так быстры, как «Мерседес », нас ждет работа – но мы участвуем в борьбе.

Веселая и хорошая гонка. Еще пару кругов, и я бы нагнал Шарля [Леклера] – так что темп у меня был отличный. Из сегодняшнего результата можно вынести много позитивного.

На протяжении всего уик-энда у меня был очень сильный темп. Квалификация не отразила нашу истинную скорость: там у нас возникло несколько проблем, из-за которых я оказался дальше на стартовой решетке, чем должен был.

Перед сегодняшней гонкой никто не знал, каким будет темп, но я с самого начала чувствовал себя отлично. Здесь много положительного, но нас ждет много работы, чтобы догнать «Мерседес» – однако нельзя сказать, что это невозможно.

Уверен, мы сможем сократить отставание. Будет непросто. Предстоит много работы, поскольку очень важно показывать хороший темп на быстром круге. Нужно понять, чего нам не хватает – мощности ДВС или мощности батареи. Но в целом эти машины очень быстры в поворотах, так что нужно продолжать работать», – сказал Хэмилтон .

