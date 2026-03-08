  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Уверен, «Феррари» сможет сократить отставание от «Мерседеса»
11

Льюис Хэмилтон: «Уверен, «Феррари» сможет сократить отставание от «Мерседеса»

Хэмилтон рассчитывает бороться за победы в сезоне-2026.

Пилот «Феррари» прокомментировал 4-е место на Гран-при Австралии, отказавшись рассуждать о том, как могла сложиться гонка, если бы в Скудерии приняли решение о более раннем пит-стопе.

«Нет, мне нужно все изучить, но я очень горжусь командой. Они отлично постарались, чтобы сделать такую машину. Конечно, мы не так быстры, как «Мерседес», нас ждет работа – но мы участвуем в борьбе.

Веселая и хорошая гонка. Еще пару кругов, и я бы нагнал Шарля [Леклера] – так что темп у меня был отличный. Из сегодняшнего результата можно вынести много позитивного.

На протяжении всего уик-энда у меня был очень сильный темп. Квалификация не отразила нашу истинную скорость: там у нас возникло несколько проблем, из-за которых я оказался дальше на стартовой решетке, чем должен был.

Перед сегодняшней гонкой никто не знал, каким будет темп, но я с самого начала чувствовал себя отлично. Здесь много положительного, но нас ждет много работы, чтобы догнать «Мерседес» – однако нельзя сказать, что это невозможно.

Уверен, мы сможем сократить отставание. Будет непросто. Предстоит много работы, поскольку очень важно показывать хороший темп на быстром круге. Нужно понять, чего нам не хватает – мощности ДВС или мощности батареи. Но в целом эти машины очень быстры в поворотах, так что нужно продолжать работать», – сказал Хэмилтон.  

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
11 комментариев
Да, темп есть
Феррари поборется, у меня прекрасное настроение
Ну и всех девушек и геодезистов с праздником!
Ответ Мистер Плохой
Что не так с геодезистами?
Льюис порадовал в гонке. Под конец отрыв Шарля таял на глазах. Думаю, если бы был еще круг, то подиум был бы обеспечен.
Ответ Kovally
Видимо, немного не рассчитал стратегию на гонку.
Ответ Kovally
Еще по мерседесу в сравнении с Джорджем у него лучше был темп в гонке. Но в квалификации сливал
В прошлом году хуже и темп был и скорость на одном круге
Решили пока не выносить сор из избы. Что хорошо. Но думаю ненадолго. Стратеги Феррари способны испортить не только гонку но и сезон
На самом деле, Феррари снова выстрелили себе в ногу идеальной стратегией. Таких стратегов и врагу не пожелаешь. Вместо того, чтобы реально бороться с Мерсами, — а темп у Фур был весьма и весьма — получили вторую половину гонки вообще без интриги касаемо подиума.
Ответ Chikabooya
Ну 2-3 приехать могли, Джорджи бы вряд ли удержали, но хотя бы попытались бы. Наймиье уже Ханну Шмидт чтоль
Сегодня день работников геодезии и картографии
