  • Расселл сказал Леклеру, что «Феррари» «не была медленной», Шарль ответил: «Но вчера…»
Расселл сказал Леклеру, что «Феррари» «не была медленной», Шарль ответил: «Но вчера…»

Расселл и Леклер обсудили скорость «Мерседеса» и «Феррари» после гонки.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после победы на Гран-при Австралии признался, что скорость «Феррари» стала для него неожиданностью.

В комнате для призеров британец обратился к Шарлю Леклеру, который занял третье место:

«Вы, ребята, не были медленными. Вы не были медленными».

«Ага, но вчера вы…» – отреагировал монегаск.

«Думаю, вы вчера запороли третий сегмент [квалификации] – никто толком не прибавил», – сказал Расселл.

Расселл впервые стал лидером «Ф-1»

Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Не просто так это сказал) прям чувствую как его будет задевать когда ему будут тыкать самовозкой) Джордж это сказал чтобы самоутвердиться))
Ответ Тима Тимощенко
Не просто так это сказал) прям чувствую как его будет задевать когда ему будут тыкать самовозкой) Джордж это сказал чтобы самоутвердиться))
Превозмогает
Никто не хочет статус самовозника
Ответ Scorpio
Превозмогает Никто не хочет статус самовозника
Да-да, никто не хочет статус самовозника. Вот у Леклера его никогда не было, он наверное очень счастлив от этого
Жору Тотоха поднатаскал в превозмоганиях и шифровках.
Вообще странно. Типа должны быть медленными, но не были.😄🤣
аххахаха
привез 0,77 другой команде на круге, которые меньше 80 секунд, и говорит, что все провалили Q3 и никто не прибавил.

если запустить опрос на самого ненавистного пилота, то этот терьер легко опередит всех с запасом
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
аххахаха привез 0,77 другой команде на круге, которые меньше 80 секунд, и говорит, что все провалили Q3 и никто не прибавил. если запустить опрос на самого ненавистного пилота, то этот терьер легко опередит всех с запасом
Пока гоняется Хэмилтон, не опередит
Ответ Владимир
Пока гоняется Хэмилтон, не опередит
Сказал главный зомби-хейтер Хэмилтона, не выдавай желаемое за действительное.
Рекомендуем