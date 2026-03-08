Расселл сказал Леклеру, что «Феррари» «не была медленной», Шарль ответил: «Но вчера…»
Расселл и Леклер обсудили скорость «Мерседеса» и «Феррари» после гонки.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после победы на Гран-при Австралии признался, что скорость «Феррари» стала для него неожиданностью.
В комнате для призеров британец обратился к Шарлю Леклеру, который занял третье место:
«Вы, ребята, не были медленными. Вы не были медленными».
«Ага, но вчера вы…» – отреагировал монегаск.
«Думаю, вы вчера запороли третий сегмент [квалификации] – никто толком не прибавил», – сказал Расселл.
Расселл впервые стал лидером «Ф-1»
Цифра дня: «Феррари» и «Мерседес» 7 раз обгоняли друг друга на старте новой «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Никто не хочет статус самовозника
привез 0,77 другой команде на круге, которые меньше 80 секунд, и говорит, что все провалили Q3 и никто не прибавил.
если запустить опрос на самого ненавистного пилота, то этот терьер легко опередит всех с запасом