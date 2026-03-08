Расселл сказал Леклеру, что «Феррари» «не была медленной», Шарль ответил: «Но вчера…»

Расселл и Леклер обсудили скорость «Мерседеса» и «Феррари» после гонки.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл после победы на Гран-при Австралии признался, что скорость «Феррари» стала для него неожиданностью.

В комнате для призеров британец обратился к Шарлю Леклеру, который занял третье место:

«Вы, ребята, не были медленными. Вы не были медленными».

«Ага, но вчера вы…» – отреагировал монегаск.

«Думаю, вы вчера запороли третий сегмент [квалификации] – никто толком не прибавил», – сказал Расселл.

