  • Макс Ферстаппен: «Мне не слишком понравилась гонка. Я обгонял соперников, которые были медленнее на две секунды»
14

Макс Ферстаппен: «Мне не слишком понравилась гонка. Я обгонял соперников, которые были медленнее на две секунды»

Ферстаппена не впечатлила новая «Формула-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что несмотря на впечатляющий прорыв с 20 на 6 место со множеством обгонов ему не слишком понравился заезд – как и то, какой стали гонки при новом регламенте.

«Понравилась ли гонка? Не слишком. Да, обгонять соперников весело, но при этом я боролся с машинами, которые были медленнее меня на две секунды.

На мой взгляд, это обычная ситуация, когда ты пробиваешься через трафик. Да, может прозвучать странно, но я вижу это именно так. Это нельзя было назвать честной битвой. Так что я просто старался пробиться вперед, действуя максимально чисто, и затем, выбравшись на чистую трассу, держать свой ритм.

Но у нас возникли проблемы из-за слишком сильного износа шин. Грануляция покрышек была очень сильной. Это заметно по нам ударило. Мы думали, что на шинах «хард» ситуация улучшится, но эти шины, к сожалению, сегодня на нашем болиде вообще не работали.

Что касается расстановки сил [и места «Ред Булл» в ней], то «Мерседес» будет быстр на всех трассах, насчет «Макларена» я не уверен. В Бахрейне они были быстрее. Сложно сказать. Будем смотреть на других трассах.

Хотя в конечном счете не важно, третьи вы по скорости или четвертые. Ведь нацеливаемся мы на первое место. Нужно работать и постепенно идти к цели. Надеюсь, по ходу сезона нам удастся сократить отставание от лидеров, потому что сейчас оно достаточно велико», – рассказал Ферстаппен.

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Австралии
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зато комментаторы, как обычно, хвалили невероятный прорыв на тележке из супермаркета, чтобы натянуть на гонщика дня.
Ответ Сергей Горелов
Зато комментаторы, как обычно, хвалили невероятный прорыв на тележке из супермаркета, чтобы натянуть на гонщика дня.
Зато хейтеры кричали про обгон более медленных соперников. А как Макс об этом сам сказал, сразу разрыв жопы получили)
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Воронцов
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Воронцов
Комментарий удален модератором
Так о чем речь, если в прошлом году на подкасте он сам собственных фанбоев идиотами назвал
как только он доехал до Ландо, даже на свежих шинах- упёрся и всё... мне кажется молодые гонщики в преимуществе, так как им легче будет приспособиться ко всем этим новинкам, а там посмотрим, это только начало и 100% всё измениться через пару тройку гонок, а может быть и раньше... но вообще странно смотреть, как сбрасывают газ до торможения ради заряда батареи..
