Макс Ферстаппен: «Мне не слишком понравилась гонка. Я обгонял соперников, которые были медленнее на две секунды»

Ферстаппена не впечатлила новая «Формула-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии , отметив, что несмотря на впечатляющий прорыв с 20 на 6 место со множеством обгонов ему не слишком понравился заезд – как и то, какой стали гонки при новом регламенте.

«Понравилась ли гонка? Не слишком. Да, обгонять соперников весело, но при этом я боролся с машинами, которые были медленнее меня на две секунды.

На мой взгляд, это обычная ситуация, когда ты пробиваешься через трафик. Да, может прозвучать странно, но я вижу это именно так. Это нельзя было назвать честной битвой. Так что я просто старался пробиться вперед, действуя максимально чисто, и затем, выбравшись на чистую трассу, держать свой ритм.

Но у нас возникли проблемы из-за слишком сильного износа шин. Грануляция покрышек была очень сильной. Это заметно по нам ударило. Мы думали, что на шинах «хард» ситуация улучшится, но эти шины, к сожалению, сегодня на нашем болиде вообще не работали.

Что касается расстановки сил [и места «Ред Булл» в ней], то «Мерседес» будет быстр на всех трассах, насчет «Макларена» я не уверен. В Бахрейне они были быстрее. Сложно сказать. Будем смотреть на других трассах.

Хотя в конечном счете не важно, третьи вы по скорости или четвертые. Ведь нацеливаемся мы на первое место. Нужно работать и постепенно идти к цели. Надеюсь, по ходу сезона нам удастся сократить отставание от лидеров, потому что сейчас оно достаточно велико», – рассказал Ферстаппен.

