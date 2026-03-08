«Мерседес» сделал первый дубль без Хэмилтона с 1955 года
«Мерседес» начал сезон-2026 с максимального результата на Гран-при Австралии: Джордж Расселл одержал победу, Андреа Кими Антонелли финишировал вторым.
Немецкая команда сделала 61-й дубль в истории и первый с Гран-при Лас-Вегаса-2024 – тогда Расселл стал первым, а Льюис Хэмилтон – вторым. Хэмилтон перешел в «Феррари» в 2025-м.
«Мерседес» впервые с 1955 года занял первые две позиции без участия Хэмилтона. В 1954-1955 годах коллектив сделал пять дублей усилиями Хуана-Мануэля Фанхио, Карла Клинга, Стирлинга Мосса и Пьеро Тариффи.
На счету «Мерседеса» 55 дублей с участием Хэмилтона в 2014-2024 годах.
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
