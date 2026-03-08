Оскар Пиастри извинился за аварию до старта: «Во многом причина во мне. Не так я хотел начать год»

Пиастри отреагировал на аварию до старта домашней гонки «Ф-1».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри высказался о том, что не смог стартовать на Гран-при Австралии, поскольку разбил болид на установочных кругах.

«Я просто разочарован, такого не должно происходить.

Были кое-какие факторы, но хочу подчеркнуть, что во многом причина во мне. Я ехал на холодных шинах. Это стало шоком и неожиданностью. Меня развернуло еще до того, как был шанс отреагировать, все произошло довольно быстро.

Но авария еще до гонки – такая ситуация не должна происходить. Я использовал этот поребрик на каждом круге по ходу уик-энда, но в том случае мне не нужно было это делать.

В то же время у меня было 100 киловатт лишней мощности – не так уж мало, и я этого не ожидал. Но тяжело принять, что все работало нормально, это просто особенность работы новых двигателей.

Тяжело это принять. Может, в каком-то смысле было легче, если бы мы просто сказали, что я слишком оптимистично действовал на холодных шинах. Но когда есть дополнительный фактор, это еще больнее.

Мне действительно трудно подобрать слова. Просто хочу извиниться перед всеми, кто пришел меня поддержать. Очевидно, не так я хотел начать год», – заявил австралиец.

Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии