  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри извинился за аварию до старта: «Во многом причина во мне. Не так я хотел начать год»
8

Оскар Пиастри извинился за аварию до старта: «Во многом причина во мне. Не так я хотел начать год»

Пиастри отреагировал на аварию до старта домашней гонки «Ф-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о том, что не смог стартовать на Гран-при Австралии, поскольку разбил болид на установочных кругах.

«Я просто разочарован, такого не должно происходить.

Были кое-какие факторы, но хочу подчеркнуть, что во многом причина во мне. Я ехал на холодных шинах. Это стало шоком и неожиданностью. Меня развернуло еще до того, как был шанс отреагировать, все произошло довольно быстро.

Но авария еще до гонки – такая ситуация не должна происходить. Я использовал этот поребрик на каждом круге по ходу уик-энда, но в том случае мне не нужно было это делать.

В то же время у меня было 100 киловатт лишней мощности – не так уж мало, и я этого не ожидал. Но тяжело принять, что все работало нормально, это просто особенность работы новых двигателей.

Тяжело это принять. Может, в каком-то смысле было легче, если бы мы просто сказали, что я слишком оптимистично действовал на холодных шинах. Но когда есть дополнительный фактор, это еще больнее.

Мне действительно трудно подобрать слова. Просто хочу извиниться перед всеми, кто пришел меня поддержать. Очевидно, не так я хотел начать год», – заявил австралиец.

Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Австралии
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жаль Оскар, что так произошло...
Похоже на то, что единственный шанс на титул был упущен в прошлом году, вряд ли Макларену что-то светит в новом сезоне
Ответ SibiKibi
Очень жаль Оскар, что так произошло... Похоже на то, что единственный шанс на титул был упущен в прошлом году, вряд ли Макларену что-то светит в новом сезоне
Почему единственный? Оскару 24 года, если будет продолжать расти и команда будет конкурентноспособна, то чемпионство свое еще получит
Ответ xamer 9
Почему единственный? Оскару 24 года, если будет продолжать расти и команда будет конкурентноспособна, то чемпионство свое еще получит
Я очень этого желаю)
Ничего страшного, учитывая никакую скорость макларена сейчас. В лучшем случае был бы пятым.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
35 минут назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Руководитель «Кадиллака»: «Нужно работать над улучшением надежности болида»
вчера, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем