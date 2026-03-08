Андреа Кими Антонелли: «Борьба за позиции на трассе на первых кругах гонки была просто фантастической»

Антонелли понравилась первая гонка сезона.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Австралии , который закончил на второй позиции.

Антонелли отметил, что ему понравилась борьба в начале заезда, но при этом он признал наличие проблемы со стартом.

«Это лучший старт сезона из тех, которых нам можно было только желать. К сожалению, старт самой гонки получился очень плохим, я потерял сразу несколько позиций и мне пришлось отыгрываться.

В целом хорошая гонка. У нас был очень сильный темп, особенно в конце заезда. При этом борьба за позиции на трассе на первых кругах гонки была просто фантастической. Режим обгона на этих болидах работает очень мощно, в результате на трассе происходит много событий. Так что да, в начале было и правда очень весело. Теперь же нужно немного отдохнуть и уже готовиться к Гран-при Китая», – рассказал Антонелли.

