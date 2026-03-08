  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «Борьба за позиции на трассе на первых кругах гонки была просто фантастической»
4

Андреа Кими Антонелли: «Борьба за позиции на трассе на первых кругах гонки была просто фантастической»

Антонелли понравилась первая гонка сезона.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Австралии, который закончил на второй позиции.

Антонелли отметил, что ему понравилась борьба в начале заезда, но при этом он признал наличие проблемы со стартом.

«Это лучший старт сезона из тех, которых нам можно было только желать. К сожалению, старт самой гонки получился очень плохим, я потерял сразу несколько позиций и мне пришлось отыгрываться.

В целом хорошая гонка. У нас был очень сильный темп, особенно в конце заезда. При этом борьба за позиции на трассе на первых кругах гонки была просто фантастической. Режим обгона на этих болидах работает очень мощно, в результате на трассе происходит много событий. Так что да, в начале было и правда очень весело. Теперь же нужно немного отдохнуть и уже готовиться к Гран-при Китая», – рассказал Антонелли.

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Австралии
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо звать сэра назад. Тут для победы нужно превзнемогать.
"...а потом я нашёл нужную кнопку и гонка закончилась"
Старт был с огоньком, вышло бодренько)
Маневр Колапинто - из разряда топ.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
6 минут назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
сегодня, 13:07
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем