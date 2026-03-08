Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»

Линдблад заработал очки в первой же гонке в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад завершил Гран-при Австралии на восьмой позиции.

Британец заработал четыре очка в первой же гонке в «Формуле-1».

Линдблад попал в топ-10 в возрасте 18 лет и 7 месяцев – это третий показатель в истории. В более молодом возрасте очки набирали Макс Ферстаппен (17 лет, 5 месяцев и 29 дней) и Андреа Кими Антонелли (18 лет, 6 месяцев и 19 дней).

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»