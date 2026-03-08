  • Спортс
  • Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»
Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»

Линдблад заработал очки в первой же гонке в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад завершил Гран-при Австралии на восьмой позиции.

Британец заработал четыре очка в первой же гонке в «Формуле-1».

Линдблад попал в топ-10 в возрасте 18 лет и 7 месяцев – это третий показатель в истории. В более молодом возрасте очки набирали Макс Ферстаппен (17 лет, 5 месяцев и 29 дней) и Андреа Кими Антонелли (18 лет, 6 месяцев и 19 дней).

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Statsf1.com
logoАрвид Линдблад
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
logoРейсинг Буллз
Гран-при Австралии
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Топ гонку провел, доп респект за то что старших бычков не пропускал без борьбы
Перспективный пилот, за ним стоит последить
Ответ MP423
Перспективный пилот, за ним стоит последить
Марко знает толк в талантах
Будущий чемпион,скилл виден
Чувак молодец. Не Логан ни разу не Сержант. Даже Максимку потестил.
