Шарль Леклер: «Феррари» не победила бы без VSC, 3-е место – лучший результат, которого можно было достичь»

Леклер заявил, что выжал максимум, став 3-м в Мельбурне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Австралии и третье место по итогам заезда.

«Очень трудная гонка! Честно говоря, поначалу никто из нас не знал, чего ожидать в плане борьбы, работы с энергией. Когда обгоняешь, это даже сложнее. Ты не понимаешь, когда энергия от батареи закончится на прямой, и во время защиты разница в скорости огромна.

Это довольно тяжело, но я рад, что удалось выйти из этой борьбы на первой позиции. Увы, это не помогло в оставшейся части гонки, но начало получилось веселым. Третье место – лучший результат, которого можно было достичь сегодня», – заявил монегаск.

Шарль предположил, что Скудерия не выиграла бы без режимов виртуальной машины безопасности (VSC) – команда не воспользовалась ими для «бесплатных» пит-стопов:

«Не думаю, но, может, я ошибаюсь. Все выглядело так, словно у «Мерседеса» больше скорости. Возможно, преимущество было не таким большим, как вчера, и это плюс. Но не считаю, что нам с командой удалось бы победить».

