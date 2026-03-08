  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Феррари» не победила бы без VSC, 3-е место – лучший результат, которого можно было достичь»
21

Шарль Леклер: «Феррари» не победила бы без VSC, 3-е место – лучший результат, которого можно было достичь»

Леклер заявил, что выжал максимум, став 3-м в Мельбурне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Австралии и третье место по итогам заезда.

«Очень трудная гонка! Честно говоря, поначалу никто из нас не знал, чего ожидать в плане борьбы, работы с энергией. Когда обгоняешь, это даже сложнее. Ты не понимаешь, когда энергия от батареи закончится на прямой, и во время защиты разница в скорости огромна.

Это довольно тяжело, но я рад, что удалось выйти из этой борьбы на первой позиции. Увы, это не помогло в оставшейся части гонки, но начало получилось веселым. Третье место – лучший результат, которого можно было достичь сегодня», – заявил монегаск.

Шарль предположил, что Скудерия не выиграла бы без режимов виртуальной машины безопасности (VSC) – команда не воспользовалась ими для «бесплатных» пит-стопов:

«Не думаю, но, может, я ошибаюсь. Все выглядело так, словно у «Мерседеса» больше скорости. Возможно, преимущество было не таким большим, как вчера, и это плюс. Но не считаю, что нам с командой удалось бы победить».

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoМерседес
Гран-при Австралии
logoШарль Леклер
logoФеррари
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Лукавит Леклер. Пит под VSC экономит около 10 секунд. При учете парного заезда и мерсов, и феррари, все равно выехали бы на 2-3 месте, Антонелли на 4. А гоночный темп в целом сопоставимый был. Разница на финише во много из-за стратегии образовалась. Победа может и невозможна была, но 2-3 места вполне
Ответ Denis Nikitin
Лукавит Леклер. Пит под VSC экономит около 10 секунд. При учете парного заезда и мерсов, и феррари, все равно выехали бы на 2-3 месте, Антонелли на 4. А гоночный темп в целом сопоставимый был. Разница на финише во много из-за стратегии образовалась. Победа может и невозможна была, но 2-3 места вполне
сопоставимый, только у мерсов +15 кругов в шинах было. феррари бы врядли 40+ кругов могли бы проехать, чтобы шины совсем не пропали, визуально казалось что у леклера уже начинались проблемы в конце гонки
Ответ Denis Nikitin
Лукавит Леклер. Пит под VSC экономит около 10 секунд. При учете парного заезда и мерсов, и феррари, все равно выехали бы на 2-3 месте, Антонелли на 4. А гоночный темп в целом сопоставимый был. Разница на финише во много из-за стратегии образовалась. Победа может и невозможна была, но 2-3 места вполне
Не был он сопоставим. Эклер сдерживал мерс, потом мерс на новой резине накатывал по секунде с круга, а фуры на более свежей резине ничего не отыграли, даже проиграли после питов в случае с эклером, на последних кругах эклер ехал медленнее мерсов на совсем старой резине. Хэм на ещё более свежей резине отыграл пару секунд у мерсов в итоге, которым и не надо было никуда лететь, а просто доехать. Ну и где здесь сопоставим то ?
Все по факту , объективный анализ событий, да с пит стопом может и налажали но по чистому темпу все таки самовозки чуть были быстрее и дожали бы , надежды кое какие есть , борьба за чемпионство вряд ли но пару гонок зацепить можно
Шарль просто пилот дня
какую борьбу выдавал пока команда не слила
Старт гонки от Феррари и правда был впечатляющим: с 4 на 1 место и контратаки с Жорой. Мостик снова затупил, надо было заезжать в режиме VSC и Шарлю, и Льюису, и, тогда возможно мог быть двойной подиум, но победа вряд ли.
Радует, что Хэм был всю гонку рядом с Шарлем - это уже не пропасть, как в прошлом году.
Начало сезона отличное, скорость по крайней мере в гонке есть, посмотрим, что будет по надёжности. Единственное, что не меняется - это мостик с красными носами и оранжевыми париками.
Ответ mishakmv96
Старт гонки от Феррари и правда был впечатляющим: с 4 на 1 место и контратаки с Жорой. Мостик снова затупил, надо было заезжать в режиме VSC и Шарлю, и Льюису, и, тогда возможно мог быть двойной подиум, но победа вряд ли. Радует, что Хэм был всю гонку рядом с Шарлем - это уже не пропасть, как в прошлом году. Начало сезона отличное, скорость по крайней мере в гонке есть, посмотрим, что будет по надёжности. Единственное, что не меняется - это мостик с красными носами и оранжевыми париками.
В прошлом году в Австралии и Китае не было никакой пропости, Хэм .ыл рядом также как и сейчас, а вот дальше - посмотрим.
Возможно, но не запорите ситуацию с VCS и была бы ещё борьба, а так тупо зафиксировались и доехали. Но гонка до VCS впереди была хороша, да и потом в серединке неплохие зарубы были.
Будем смотреть, что по надёжности. Так-то Рассел вроде уже со старта по факту подошёл к штрафам по замене компонентов, уже обе батареи задействовали, следующая уже штрафная.
приехали бы - не приехали бы... если мерс быстрее, это не значит что не надо пытаться. даже Хэм говорил команде, что хотя бы один из них должен заехать на питстоп под VSC
Так и есть. Шарль выехал бы первый, но потом Расселл бы его прошел. С Кими не очень понятно, но думаю, что тоже должен был проходить.
Жаль лишь то, что на мостике ничего не меняется.
Теперь ждем самую нелюбимую страссу Шарля, надеюсь, что там много очков слито не будет.
Доехали до финиша без тех проблем, уже хорошо. Отлично стартовали и первые 15 кругов были в борьбе. С питстопом возможно перестраховались, но это первая гонка, бывает всякое. Пока на чемпионство не тянут, но точно лучше прошлого года. И Хэм снова в бою, молодец!
Да с чего бы? Вполне себе с Жориком ты справлялся. Надо было заезжать таки во время ВСК
Без своих решений ты не придешь к победам,нельзя надеется только на мостик(хотя клоунов с Феррари трудно назвать мостиком)нужно всегда иметь чуйку и опыт.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
6 минут назад
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
сегодня, 13:07
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем