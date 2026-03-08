Шарль Леклер: «Феррари» не победила бы без VSC, 3-е место – лучший результат, которого можно было достичь»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Австралии и третье место по итогам заезда.
«Очень трудная гонка! Честно говоря, поначалу никто из нас не знал, чего ожидать в плане борьбы, работы с энергией. Когда обгоняешь, это даже сложнее. Ты не понимаешь, когда энергия от батареи закончится на прямой, и во время защиты разница в скорости огромна.
Это довольно тяжело, но я рад, что удалось выйти из этой борьбы на первой позиции. Увы, это не помогло в оставшейся части гонки, но начало получилось веселым. Третье место – лучший результат, которого можно было достичь сегодня», – заявил монегаск.
Шарль предположил, что Скудерия не выиграла бы без режимов виртуальной машины безопасности (VSC) – команда не воспользовалась ими для «бесплатных» пит-стопов:
«Не думаю, но, может, я ошибаюсь. Все выглядело так, словно у «Мерседеса» больше скорости. Возможно, преимущество было не таким большим, как вчера, и это плюс. Но не считаю, что нам с командой удалось бы победить».
какую борьбу выдавал пока команда не слила
Радует, что Хэм был всю гонку рядом с Шарлем - это уже не пропасть, как в прошлом году.
Начало сезона отличное, скорость по крайней мере в гонке есть, посмотрим, что будет по надёжности. Единственное, что не меняется - это мостик с красными носами и оранжевыми париками.
Будем смотреть, что по надёжности. Так-то Рассел вроде уже со старта по факту подошёл к штрафам по замене компонентов, уже обе батареи задействовали, следующая уже штрафная.
Жаль лишь то, что на мостике ничего не меняется.
Теперь ждем самую нелюбимую страссу Шарля, надеюсь, что там много очков слито не будет.