Джордж Расселл: «Лучше начать сезон было сложно»

Расселл рад победе в Австралии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги победного Гран-при Австралии, отметив, что остался очень доволен скоростью болида и работой команды.

«Чувствую себя невероятно. В начале гонки борьба [за лидерство] были чертовски напряженной. И мы знали, что будет тяжело. Я приехал на стартовую решетку, посмотрел на уровень заряда батареи, понял что он почти на нуле, плохо стартовал, потом долгое время вел очень плотную борьбу с Шарлем Леклером. Так что я очень рад, что вообще сумел добраться до финиша.

Большое спасибо всей команде, ведь в нашем распоряжении уже очень давно не было такой [быстрой] машины. Лучше начать сезон было сложно.

Что касается борьбы, то мы изначально подозревали, что можем столкнуться со своего рода эффектом «йо-йо» – как только ты выходишь вперед, удержать позицию [отбиваясь от такой же атаки] становится почти невозможно», – рассказал Расселл.

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Австралии
Поздравляю Джордж браво , в такой день, в свой праздник 8 марта выиграть гонку, достойно
Поздравляю Джордж браво , в такой день, в свой праздник 8 марта выиграть гонку, достойно
гори-гори ясно, чтобы не погасло
«Очень тяжело, хорошо что добрался до финиша»-первая гонка на самовозе, а уже превозмогания уровня примерно такие когда сир на пятый титул пошел.
«Очень тяжело, хорошо что добрался до финиша»-первая гонка на самовозе, а уже превозмогания уровня примерно такие когда сир на пятый титул пошел.
Скорость с Феррари была одинаковой плюс минус. С Леклером красиво было действительно, и чисто, сколько раз друг друга обогнали и не посчитать.
«Очень тяжело, хорошо что добрался до финиша»-первая гонка на самовозе, а уже превозмогания уровня примерно такие когда сир на пятый титул пошел.
"Большое спасибо всей команде, ведь в нашем распоряжении уже очень давно не было такой [быстрой] машины."
читаем, не отвлекаемся.
