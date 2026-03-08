Ферстаппен стал гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Мельбурне Ферстаппен, стартовавший 20-м после неудачи в квалификации, сумел прорваться на 6-ю позицию.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
19 комментариев
Обгоняешь более медленные машины и ты "пилот гонки" )))
Более медленный Мак он не осилил, несмотря на чудовищное преимущество в максималке на прямых и в затяжных.
Именно так шакалил эту ачивку бездарь сережка перцев в 23 году
Он буквально не обошел ни одного человека в пелотоне на машине, которая может ехать.
Объехал...
Берман и Линдблад заслужили куда больше
Макс конечно больше всех отыграл, но больше всех понравился Линдблад, особенно с учетом того что это первая гонка у него.
Бред же. Берман или Линдблад куда больше заслуживают
Берман, Габи, Линдблад
Линдблад, Берман, Леклер
Отличное голосование))) на слезу пробило даже))
