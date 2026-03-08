60

Расселл впервые стал лидером «Ф-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии.

Британец впервые стал лидером «Формулы-1». После первого этапа сезона-2026 Расселл опережает своего напарника Андреа Кими Антонелли и пилота «Феррари» Шарля Леклера.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Это будет самый ЧСВшный, самый самовлюбленный чемпион-позёр современной формулы. Надеюсь кто-нибудь навяжет борьбу
Комментарий скрыт
Все британцы такие
Если Феррари будут квалифицироваться 3 и 4, то в 1 поворот будут входить первыми, а дальше как пойдет)
А дальше стратеги не подведут.
Мем с Падме.😁😁😁
Рассел это Винисиус от мира Формулы, будет самым ненавидимым чемпионом, если таковым станет :)
хейтеры со спортса много о себе думают. нигде больше нет хейтеров Рассела. это вы сами себе придумали и раздули то, чего нет в реальности.
Да-да, так и есть, и комментаторы на ф1тв с его нытья не смеялись сегодня, и мировая аудитория ф1 его дивой не называет
У Жорика вообще существуют фанаты? 😅
А че нет то? Человек по молодежке выиграл все, теперь на чемп ф1 идет. Как пилот - один из сильнейших сейчас. Какой человек - уже другой вопрос
гадости про него форсят фанаты Макса. Рассел нормальный человек.
Да, Мерсы молодцы- мощную тачку(движок) сделали1
Что ж, Джордж долго ждал, но некоторые ждут еще дольше :)
Я не понимаю, он подкрашивает глаза?
Ну Тотошка то волосы красит.
Так австрийского клоуна с одним глазом еще в прошлом году уволили. Некому теперь соломку Ферштапену без самовоза стелить
Шарик с носа - чуть пониже и затянуть)
