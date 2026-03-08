Расселл впервые стал лидером «Ф-1»

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии .

Британец впервые стал лидером «Формулы-1». После первого этапа сезона-2026 Расселл опережает своего напарника Андреа Кими Антонелли и пилота «Феррари» Шарля Леклера .

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й