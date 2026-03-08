Боттас сошел в 1-й гонке «Кадиллака» в «Ф-1»
Гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас остановился на обочине и досрочно завершил выступления на Гран-при Австралии из-за технических проблем.
Этап в Мельбурне – первый для американской команды в «Формуле-1». Напарник Боттаса Серхио Перес продолжает гонку на 16-й позиции.
За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Первая гонка новой «Ф-1»: Леклер и Расселл сражаются за победу, Хэмилтон – в засаде
Опубликовал: Михаил Ширяев
