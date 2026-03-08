Боттас сошел в 1-й гонке «Кадиллака» в «Ф-1»

Гонщик «Кадиллака » Валттери Боттас остановился на обочине и досрочно завершил выступления на Гран-при Австралии из-за технических проблем.

Этап в Мельбурне – первый для американской команды в «Формуле-1». Напарник Боттаса Серхио Перес продолжает гонку на 16-й позиции.

За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:

