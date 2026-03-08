Алонсо заехал в боксы на Гран-при Австралии, вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов, затем сошел окончательно. Стролл также досрочно завершил заезд, но потом вернулся
Алонсо досрочно закончил гонку в Мельбурне, Стролл сошел, но вернулся на трассу.
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо проехал 15 кругов на Гран-при Австралии, после чего сошел.
На старте испанец прорвался на десятую строчку, но быстро откатился назад.
Перед уик-эндом в прессе предполагали, что коллектив из Сильверстоуна сойдет через несколько кругов после старта из-за проблем с запасными деталями.
Позже команда решила вернуть Алонсо на трассу – Фернандо проигрывал лидерам 11 кругов. Затем двукратный чемпион сошел окончательно. Ланс Стролл также завершил гонку за 20 кругов до финиша, но потом снова появился на трассе с оставанием в 15 кругов.
За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Первая гонка новой «Ф-1»: Леклер и Расселл сражаются за победу, Хэмилтон – в засаде
